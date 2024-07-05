Дети устроили стрельбу в Новосибирске: пуля попала в глаз 11-летнему мальчику

Школьник из КСМ-а чуть не лишился глаза на спортивной площадке. Происшествие случилось накануне, 4 июля.

Подросток играл в футбол, когда к ним подошли несколько старших ребят и попросили принять их в игру, однако получили отказ. Позже один из подростков вернулся и выстрелил из пневматического пистолета в лицо 11-летнему мальчику.

– Когда пострадавший упал на землю, корчась от боли, выстреливший мальчик подошёл к нему, оценил масштаб и ретировался, – рассказал автор поста в паблике «Моя Первомайка».

Пуля попала в нижнее веко, прошла в нескольких миллиметрах от глазного яблока. Помощь юному футболисту оказали медики.

Родители написали заявление в полицию, проводится проверка.

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