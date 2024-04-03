Новосибирск получит еще 900 млн рублей на дороги

Первыми поправками в бюджет 2024 года область планирует добавить Новосибирску на дороги 900 млн рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса — начальник управления автомобильных дорог мэрии Сергей Эпов.

— Распределение дополнительных средств ожидаем на апрельской сессии, когда лимиты будут доведены до городского бюджета, — пояснил чиновник. — Перечень определен, но требует согласования с интересантами — городским советом и Заксобранием. В 90% случаев это капиталоемкие объекты из наказов избирателей.

О каких объектах идет речь он не уточнил.

В целом на общий ремонт дорог и реконструкцию город в этом году планирует направить 2.3 млрд рублей. По этом сумме, по словам Эпова, уже проведены все конкурсные процедуры. По новым объемам финансирования город также подготовил документацию и готов выходить на конкурсы.

Чиновник также сообщил, что в этом году на ремонт тротуаров в Новосибирске будет направлено 300 млн рублей, на 50 млн больше, чем годом ранее.

При этом Сергей Эпов признался, что городу не хватает подрядчиков и для выполнения поставленных задач их должно быть больше.

— Сейчас деньги появляются и нужны люди, техника на объекты. Думаю, когда подрядчики поймут, что есть перспективы работы в долгосрочном периоде, они начнут закупать технику, нанимать людей, — пояснил чиновник. — Нужно время для выхода из долгого периода стагнации и возобновления «спортивной формы».

Ранее редакция рассказывала о том, что Новосибирск планирует купить 150 единиц новой техники для уборки улиц.