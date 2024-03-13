Застройщик нашел причину проблем со стояком у жителей Европейского берега

С начала года жильцы квартир в доме на улице Большевистской 96\1 в социальных сетях жаловались на проблему с порывами труб с кипятком.

— Открыла дверь в квартиру, на меня хлынула волна кипятка, и стало понятно, что войти туда просто так не получается. Какое-то время стояла и кричала о помощи, выбегала на улицу, писала в общий чат. Когда зашли, пыталась понять, где кошка — это страшная минута. По предварительным данным в этот раз ущерба на сумму более 700 тысяч рублей, — рассказала хозяйка одной пострадавшей от потопа квартиры.

В конце января застройщик решил заменить все полипропиленовые трубы в доме на металлические по гарантии.

Сейчас выяснилось, что сложности возникали вовсе не из-за труб, а из-за воды.

― Это особенность региона из-за близкого расположения наших объектов к водозаборной и очистной станциям, где воду усиленно хлорируют в моменты цветения. Повышенное содержание хлора приводит к разрушению внутреннего слоя полипропиленовых труб горячего водоснабжения, и в дальнейшем к прорывам, ― процитировали ответ от застройщика в паблике «Октябрьский район. Новосибирск».

Компания заявила о намерении строить новые дома без пластика.

Ранее редакция рассказывала, что с прорывами стояков в квартирах столкнулись жители дома на улице Виктора Шевелева. Во время последних ЧП с кипятком пострадали двое мужчин. Одному из них теперь, возможно, грозит ампутация.