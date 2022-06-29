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Дорогу в Колыванском районе закрыли для большегрузов на месяц

  • 29/06/2022, 17:14
новости Новосибирска
Водители лесовозов не соблюдали ограничения по перевозке грузов.

С 30 июня до 1 августа вводится временное ограничение движения грузовых  транспортных средств на автомобильной дороге Н-110 «70 км а/д «К-12» — Пихтовка — Пономаревка» в Колыванском районе. Соответствующий приказ подписан сегодня., сообщила пресс-служба ГКТ Территориальное управление автодорог (ТУАД).

Ограничения введены в связи со снижением несущей способности автомобильной дороги и в целях обеспечения безопасности дорожного движения. На дороге установлены соответствующие дорожные знаки, ограничивающие движение грузового транспорта.

— Данная мера является вынужденной. Автодорога регионального значения «Колывань – Пихтовка» разрушена большегрузным транспортом, который вывозит лес. С жалобами на ее состояние обращаются жители населенных пунктов, движение усугубляется после непогоды, — пояснили в ТУАДе Предприятие, на котором осуществляется заготовка леса в селе Пихтовка, продолжает отгрузку материалов. Водители многотонных лесовозов, прекрасно видя, какой ущерб они наносят при движении по автомобильной дороге, все равно продолжают осуществлять перевозку, осознано игнорируя все ограничения, которые направлены исключительно для того, чтобы сохранить дорогу.

Подрядная организация регулярно выполняет  грейдирование дороги, восстановительный ремонт. Движение  многотонных лесовозов разрушает дорогу. На участках, которые в прошлом году были отремонтированы, уже  зафиксированы разрушения и дефекты.

Ранее территориальное управление автомобильных дорог обратилось в прокуратуру Новосибирской области о содействии в сохранении дороги «Колывань — Пихтовка» и защите от разрушения большегрузами. Сейчас прокуратура проводит проверку.

 

Ранее редакция сообщала, что дорожники попросили у муниципалитетов помощи в борьбе с разрушением дорог большегрузами. 

Фото пресс-службы ТУАД

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Рубрики : Бизнес Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : дороги грузоперевозки


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