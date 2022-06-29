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Конфликт в горсовете Новосибирска на фоне спецоперации

  • 29/06/2022, 16:53
Автор:
новости Новосибирска
Депутат-оппозиционер задал провокационный вопрос, но дальше публично предпочел тему не развивать.

Эпатаж с последствиями?

При рассмотрении поправок в бюджет 2022 года на июньской сессии горсовета депутат от коалиции «Новосибирск-2020» Антон Картавин поинтересовался у начальника финансового департамента мэрии Новосибирска Александра Веселкова и мэра города Анатолия Локтя: планируется ли увеличивать сумму, заложенную в городском бюджете на социальные выплаты семьям погибших в спецоперации на Украине.

Веселков тему комментировать отказался. Локоть сказал, что средств пока хватает.

новости Новосибирска

Вице-спикер горсовета Евгений Яковенко («Единая Россия») потребовал у Картавина объяснить «с какой целью он задал этот вопрос и на какой стороне он находится раз задает такие провокационные вопросы и с такой издевкой». Разгорающуюся дискуссию прервал председатель горсовета Дмитрий Асанцев.

Однако Евгений Яковенко после официального завершения сессии попросил коллег задержаться и вновь поднял тему. Он потребовал у Антона Картавина публично сказать: поддерживает он спецоперацию или нет.

— Я эту троицу (Депутатов горсовета — представителей коалиции «Новосибирск-2020». — Ред.) ни одного не видел на мероприятиях в поддержку спецоперации, в поддержку пострадавших народов Донбасса. Я за плюрализм, но мне очень важно, с кем я сижу за одним столом. Я бы попросил вас конкретно озвучить свою позицию. Я поддерживаю. А вы? — поинтересовался Яковенко.

новости Новосибирска

Антон Картавин сообщил, что не готов отвечать на этот вопрос публично и предложил Яковенко переговорить лично за пределами зала.

— Устроили клоунаду здесь, за круглым столом. Я бы на месте спикера вам выговор сделал, — добавил Картавин.

Светлана Каверзина поинтересовалась: выйдут ли депутаты в коридор или будут кричать здесь. Коллеги попросили спорщиков не провоцировать ситуацию и не шутить таким образом.

Напомним, в марте у депутатов коалиции возникли вопросы по поводу целесообразности выделения из бюджета Новосибирска средств на этот вид соцподдержки.

«Людоедский технократизм»

Кстати, на сессии депутат Павел Горшков поднял еще одни вопрос, связанный со спецоперацией. В частности, он сообщил, что к нему обратились родственники, военного, погибшего на Украине.

— Сегодня Первомайский район прощается со своим жителем, отдавшим жизнь в спецоперации на Украине. Несмотря на подвиг, место для захоронения, которое было выбрано его родственниками, оказалось платным. А то место, которое было предложено на кладбище, не устроило родственников, так как находится не в самом лучшем месте, в низине, — рассказал Горшков. — Согласно гарантированному перечню услуг по погребению, тарифами мэрии полагаются 10519 рублей на приобретение атрибутики для захоронения. Но этой суммы недостаточно. Если говорить о том, что погиб герой, этой суммы катастрофически мало. Также правовыми актами города не предусмотрена никакая компенсация на захоронение, создание, благоустройство мест погребения погибших при защите отчества. Хотя ст. 11 ФЗ №8 предусмотрено устройство воинских участков общественных кладбищ, которые в настоящее время не определены правовым актом города.

Он напомнил, что депутаты часто слышат от главы департамента инноваций, потребительского рынка и предпринимательства мэрии Виталия Витухина о том, что МКУ «Ритуальные услуги» приносит в казну более 100 млн рублей ежегодно.

— Неужели нельзя создать благоустроенный воинский квартал для гарантированного бесплатного захоронения погибших при защите отечества и предусмотреть возможность достойного финансирования погребения героев за счет бюджета Новосибирска, — поинтересовался Горшков.

Начальник финансового департамента мэрии Александр Веселков отметил, что денежные средства на ритуальные услуги есть — почти 6 млн — экономия по 6 месяцам 2022 года. Виталий Витухин сообщил, что два дня обсуждали с районом финансовую составляющую процедуру захоронения.

— Предложено было любое место бесплатно на территории Инского кладбища, которое выбрали родственники. Но они выбрали исключительно квартал, который является сервисным по постановлению мэрии, с установленными тарифами. Мы не имеем права захоранивать на этом квартале бесплатно, — сообщил Витухин. — Там проведены работы, обустроены дорожки. Если делать бесплатно, то нам нужно готовить документы. За один час мы это сделать не можем. Второе, не помню, есть ли на Инском кладбище воинский квартал, но на нескольких городских кладбищах они есть, благоустроенные и бесплатные. Что касается суммы, то никакой суммой мы не ограничены. В ФЗ-8 этого нет. Мы бесплатно гарантированно хороним тех, кто обращается к нам за услугой гарантированного перечня. Но в ФЗ-8 написано, что если человек воспользовался гарантированным перечнем, то он теряет возможность получения других компенсаций и денежных выплат по другим соцгарантиям. Люди сами выбирают, чем воспользоваться: гарантированным перечнем или компенсациями. В данном случае погибшим воинам полагаются от военкомата и страны более значительные выплаты, чем стоимость оплат за захоронение. И люди также сами выбирают.

Он также сообщил, что есть правовой акт мэрии, который предполагает выплату 100 тысяч рублей компенсации на захоронение и 100 тысяч компенсации на строительство надгробного сооружения для определенных категорий граждан, например почетных жителей города. Витухин сообщил, что в этот перечень можно очень просто добавить новую категорию, и семьи смогут получать эти компенсации.

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Сессия горсовета Новосибирска началась с «существ» и «сепаратистов»

Депутат Георгий Андреев предложил коллегам проработать все деликатные вопросы, связанные с темой спецоперации, в том числе завязанные на социальные службы.

— Чтобы не увидели такого технократизма, абсолютно людоедского, который у нас показал, по моим оценкам, департамент промышленности и предпринимательства. Все эти вещи нужно проговорить внутри, и я прошу Андрея Борисовича (Панферов, первый вице-спикер Заксобрания. — Ред.) взять эти вопросы на контроль. Нам важно проявить максимальную сплоченность. Как правило, информация до депутатов доходит в последний момент. Я сам сталкивался с таким же непониманием, о котором сейчас говорил коллега, — добавил Андреев.

Председатель горсовета Дмитрий Асанцев предложил вынести вопрос на заседание комиссии, возможно, там удастся найти дополнительные механизмы поддержки. Мэр Анатолий Локоть также предложил обсудить тему.

— Темы деликатная. Требует обсуждения и вдумчивого подхода. Может, не всегда публичности. Решения должны быть приняты в интересах семей тех, кто заслуживает почтения, уважения, памяти. Давайте вынесем на комиссию и обсудим все аспекты, — резюмировал Локоть.

 

Ранее редакция сообщала, что депутат горсовета, лидер оппозиционеров коалиции «Новосибирск 2020» уже длительное время находится за рубежом. Кроме того, у оппозиционеров с Евгением Яковенко сложные отношения после выборов в горсовет нынешнего созыва.

Фото депутатов с сайта горсовета Новосибирска, фото из коридора – из группы коалиции «Новосибирск 2020» в телеграм-канале

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Рубрики : Общество Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : спецоперация политика


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