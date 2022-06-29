Городские бизнес-инкубаторы приглашают арендаторов

Муниципальное автономное учреждение города Новосибирска «Городской центр развития предпринимательства» предоставляет в аренду помещения в бизнес-инкубаторах на льготных условиях.
Бизнес-инкубатор, расположенный по адресу, ул. Есенина, 8/4 осуществляет свою деятельность с июня 2011 года. Общая площадь помещений —1540 кв. м, общая площадь помещений для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства —692,7 кв. м.
Бизнес-инкубатор, расположенный по адресу, ул. Троллейная, 87/1, корпус 1, 2, 3 осуществляет свою деятельность с сентября 2015 года. В нем расположено 20 офисных помещений, общей площадью 487 кв.м, а также 17 производственных помещений, общей площадью 2013 кв.м. Две комнаты переговоров, конференц-зал, комната оргтехники.)
В бизнес-инкубатор может обратиться действующий предприниматель, у которого уже есть собственный бизнес, но ему не хватает опыта и знаний для дальнейшего развития. «Возраст» ИП или ООО должен быть не старше 3-х лет Если у вас пока нет бизнеса, но есть идея нового продукта, вы тоже можете подать заявку в бизнес-инкубатор.
— В первый год арендная ставка составляет 40% от ставки арендной платы
— Во второй год — 60% от ставки арендной платы
— В третий год — 100% от ставки арендной платы
— Новые возможности для развития своего бизнеса.
— Поиск инвесторов и посредничество в контактах с потенциальными деловыми партнерами;
— Разработки концепции выхода на рынок резидентов бизнес-инкубатора.
— При необходимости Вам будет предоставлен официальный юридический адрес.
— Бесплатное участие в обучающих семинарах, тренингах, выставках.
— Бесплатное пользования конференц-залом и переговорными комнатами.
— Предоставление услуг по повышению квалификации.
— Поддержка при решении административных и правовых проблем, в том числе составление типовых договоров
— Маркетинговые и рекламные услуги
— Почтово-секретарские услуги
— Консультационные услуги по вопросам предпринимательской деятельности: регистрация юридического лица, налогообложение, бухгалтерский учет, кредитование, правовая защита и развитие предприятия, бизнес-планирование, повышение квалификации и обучение.
Важно!
Предоставление нежилых помещений, оборудования бизнес-инкубатора в аренду (субаренду) субъектам малого предпринимательства и (или) организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого предпринимательства, осуществляется на конкурсной основе.
Кроме того, в «Городском центре развития предпринимательства» ежедневно можно получить БЕСПЛАТНЫЕ консультации по вопросам ведения бухгалтерского и налогового учета, сдачи отчетности, а также по любым юридическим аспектам предпринимательской деятельности. Специалисты центра помогут зарегистрировать предприятие, оформить документы на получение федеральной, региональной и муниципальной форм поддержки, документы для участия в конкурсных процедурах при размещении заказов для государственных и муниципальных нужд и другие.
Cправки по телефону: +7 (383) 227-59-70, 227-59-74
Фото предоставлено пресс-службой МАУ «ГЦРП»
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