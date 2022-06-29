Рекламодателям

Городские бизнес-инкубаторы приглашают арендаторов

  • 29/06/2022, 17:17
Предприниматели могут арендовать помещения на льготных условиях.

новости бизнесаМуниципальное автономное учреждение города Новосибирска «Городской центр развития предпринимательства» предоставляет в аренду помещения в бизнес-инкубаторах на льготных условиях.

Бизнес-инкубатор на Есенина

Бизнес-инкубатор, расположенный по адресу, ул. Есенина, 8/4 осуществляет свою деятельность с июня 2011 года. Общая площадь помещений —1540 кв. м, общая площадь помещений для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства —692,7 кв. м.

Бизнес-инкубатор на Троллейной

Бизнес-инкубатор, расположенный по адресу, ул. Троллейная, 87/1, корпус 1, 2, 3 осуществляет свою деятельность с сентября 2015 года. В нем расположено 20 офисных помещений, общей площадью 487 кв.м, а также 17 производственных помещений, общей площадью 2013 кв.м. Две комнаты переговоров, конференц-зал, комната оргтехники.)

Как получить имущественную поддержку? 

В бизнес-инкубатор может обратиться действующий предприниматель, у которого уже есть собственный бизнес, но ему не хватает опыта и знаний для дальнейшего развития. «Возраст» ИП или ООО должен быть не старше 3-х лет Если у вас пока нет бизнеса, но есть идея нового продукта, вы тоже можете подать заявку в бизнес-инкубатор.

На какие льготы по аренде можно рассчитывать?

— В первый год арендная ставка составляет 40% от ставки арендной платы

— Во второй год — 60% от ставки арендной платы

— В третий год — 100% от ставки арендной платы

Что дает статус резидента бизнес-инкубатора? 

— Новые возможности для развития своего бизнеса.

— Поиск инвесторов и посредничество в контактах с потенциальными деловыми партнерами;

— Разработки концепции выхода на рынок резидентов бизнес-инкубатора.

— При необходимости Вам будет предоставлен официальный юридический адрес.

— Бесплатное участие в обучающих семинарах, тренингах, выставках.

— Бесплатное пользования конференц-залом и переговорными комнатами.

— Предоставление услуг по повышению квалификации.

— Поддержка при решении административных и правовых проблем, в том числе составление типовых договоров

— Маркетинговые и рекламные услуги

— Почтово-секретарские услуги

— Консультационные услуги по вопросам предпринимательской деятельности: регистрация юридического лица, налогообложение, бухгалтерский учет, кредитование, правовая защита и развитие предприятия, бизнес-планирование, повышение квалификации и обучение.

Важно!

Предоставление нежилых помещений, оборудования бизнес-инкубатора в аренду (субаренду) субъектам малого предпринимательства и (или) организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого предпринимательства, осуществляется на конкурсной основе.

Поддержка бизнеса

Кроме того, в «Городском центре развития предпринимательства» ежедневно можно получить БЕСПЛАТНЫЕ консультации по вопросам ведения бухгалтерского и налогового учета, сдачи отчетности, а также по любым юридическим аспектам предпринимательской деятельности. Специалисты центра помогут зарегистрировать предприятие, оформить документы на получение федеральной, региональной и муниципальной форм поддержки, документы для участия в конкурсных процедурах при размещении заказов для государственных и муниципальных нужд и другие.

Cправки по телефону: +7 (383) 227-59-70, 227-59-74

Фото предоставлено пресс-службой МАУ «ГЦРП»

288

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : меры поддержки бизнес-инкубатор


Комментировать

пока нет комментариев

Актуальный разговор

интервью

Техноимперия Россия. Почему бы и нет?

Все материалы
Лента новостей

Дорогу в Колыванском районе закрыли для большегрузов на месяц

29/06/2022, 17:14

Конфликт в горсовете Новосибирска на фоне спецоперации

29/06/2022, 16:53

Отключение горячей воды в Новосибирске откладывается из-за большого количества «сложных дефектов»

29/06/2022, 14:23

Мэрия Новосибирска хочет продавать неликвид через «Российский аукционный дом»

29/06/2022, 13:43
Популярное

В России навоз станет собственностью граждан

29/06/2022, 16:46

Календарь магнитных бурь на июль 2022

29/06/2022, 13:53

Новорожденных теперь можно регистрировать по месту жительства родителей

29/06/2022, 11:08

Новости компаний

ВТБ: спрос на ипотеку с господдержкой после снижения ставок вырос на 70%

29/06/2022, 16:22

«О людях сильных, целеустремленных, трудолюбивых сибиряках» – в номинации сенатора РФ Александра Карелина «Герой нашего времени»

29/06/2022, 13:17

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 банков с лучшим ростом индекса качества сайта

29/06/2022, 11:27

Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска