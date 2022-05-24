Дорожники обратились за помощью к муниципалитетам

— 84% всех дорог области спроектированы и рассчитаны под нагрузку 6 т/ось, а по районам — более 90%, за исключением Тогучинского (из-за того, что по его территории проходит К-19р «Новосибирск – Л.Кузнецкий»), под 10 т — 15%, и под 11,5 т всего лишь 122 км, что составляет менее 1%. То есть основная часть всей сети — 84% — проектировалась и строилась в те времена, когда не было ни такой интенсивности движения, ни такого количества тяжеловесов, которые двигаются по дорогам, — отметил, выступая на совещании перед главами Черепановского, Маслянинского, Искитимского и Тогучинского районов, начальник отдела весового контроля, сервисного обустройства и рекламы ГКУ НСО ТУАД Игорь Горожанин.

— Согласитесь, разница ощутима. У нас сеть 15 млрд рублей, а нужно 300. Исходя из вышесказанного возникает вопрос — где взять столько денег. И второй — как сохранить то, что имеем с учетом фактического состояния дорог и того количества тяжеловесов, которые двигаются с запредельными нагрузками, —констатировал Игорь Горожанин. — По нашей статистике, 30% грузоперевозчиков сегодня не соблюдают нормы весовых параметров. Средний перевес составляет 40% от нормативного, при таком показателе дороги разрушаются в 4,5 раза быстрее. Хотя, на мой взгляд, эти цифры даже немного занижены.

По его словам, в зависимости от района, от 20 до 74% дорог сегодня не соответствуют нормативным требованиям. Самый большой процент разбитых дорог в Искитимском — 74% и Маслянинском — 71,4% районах. В целом по области в ненормативном состоянии находятся 57,5% дорог или 7,3 тысячи км. Чтобы их отремонтировать, нужны почти 300 млрд рублей. Это ремонт, капитальный ремонт и реконструкция. Кроме того, на балансе Территориального управления автодорог Новосибирской области (ТУАД) также находятся 277 мостовых и искусственных сооружений, из которых 33 — в неудовлетворительном состоянии, а 3 — в предаварийном. Для приведения их в соответствие нормативам необходимы 3,3 млрд рублей. Для сравнения: в 2022 году дорожный фонд области составляет 14,989 млрд рублей.

Для весогабаритного контроля на дорогах региона уже размещены 13 автоматических пунктов, которые с начала 2021 года зарегистрировали более 260 нарушений. Из них 212 тысяч — это превышение осевых нагрузок.

Начальник Западно-Сибирское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (г. Новосибирск) Никита Колодин напомнил, что в сложившейся политической и экономической обстановке руководство страны пошло на послабления для перевозчиков, и 15 апреля был принят 92-ФЗ, который внес изменения в закон об автодорогах: допустимое превышение на осевую нагрузку подняли с 2 до 10%.

— Государство посчитало, что вред, который станет наноситься дорогам, будет меньше, чем экономический эффект от ограничений. Но государство предполагает, что перевозчики будут исполнять данный допуск на добровольной основе и подходить к этому ответственно, — говорит Колодин. — Транспортные средства, которые используются для перевозки грузов, сегодня оборудованы компьютерной техникой, показывающей осевую нагрузку, массу и т.д., то есть водитель уже в момент погрузки понимает, как его загрузили, и в силах предупредить грузоотправителя, что он вышел за допустимые параметры. Наша практика показывает, что перегруз не формируется без обоюдного желания грузоотправителя и перевозчика.

При этом представитель ТУАД признал, что только силами управления контроль за этим процессом сегодня наладить невозможно (на всю область работают всего 8 человек, из них 4 постоянно находятся на погранпереходе в Карасуке), и обратился к представителям муниципальных органов власти, ГИБДД, прокуратуры с просьбой оказать содействие в контроле за грузоперевозками.

— По-другому этот вопрос сегодня, к сожалению, решить невозможно. Сейчас вместо того, чтобы строить новые дороги, мы бесконечно ремонтируем старые, которые разрушаются под сверхнормативным весом. Только в 2021 году, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, на территории области были составлены 63 материала на юрлиц и ИП, которые загружали транспортные средства сверх нормативов. Общая сумма штрафных санкций составила около 8 млн рублей, без учета ущерба, нанесенного дорогам, — подчеркнул Никита Колодин. — Если мы не будем работать в комплексе, то в конечном итоге останемся вообще без дорог. Если у вас есть возможность повлиять на предпринимателей, которые осуществляют доставку грузов средствами большой вместимости, предлагаю оказывать это воздействие. Эффект будет. Мы, со своей стороны, готовы оказать содействие и помощь.

Согласно статье 13 ФЗ N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», в полномочия органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности входят:

— осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве;

— утверждение положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве.

Согласно статье 29, пользователям автомобильными дорогами запрещается осуществлять движение по автомобильным дорогам на тяжеловесных транспортных средствах, осуществляющих перевозки грузов, не являющихся неделимыми, за исключением тяжеловесных транспортных средств, масса которых с грузом или без груза или нагрузка на ось которых не более чем на десять процентов превышают допустимую массу транспортного средства или допустимую нагрузку на ось.

Ранее редакция сообщала, что в области идут проверки придорожных кафе.