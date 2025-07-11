Дорожная компания из Новосибирска включена в «черный список» поставщиков

Новосибирская компания ООО «Сибавтодор» заключила контракт с Территориальным управлением автомобильных дорог на ремонт автомобильной дороги в Каргатском районе в октябре 2024 года по цене более 36 млн рублей.

— Дорога Форпост-Верх-Каргат в Каргатском районе обновляется силами двух подрядчиков — компаний «Новосибирскагропромдорстрой» и «Сибавтодор». Ремонт инициирован администрацией района и поддержан Министерством транспорта Новосибирской области. Эта дорога — важная транспортная артерия, связывающая несколько сел с райцентром и ведущая в Чулымский район. Она обеспечивает безопасный проезд школьных автобусов, рейсового транспорта, грузовиков и спецтехники, — оповещала пресс-служба Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) в апреле 2025 года.

«Сибавтодор» должен был вести работы на участке км 6+443 – км 9+443, протяженностью 3,00 км и завершить их до 5 августа. Однако, как сообщили в ТУАД, компания так и не приступила к работе и не отвечала на запросы заказчика.

В итоге ТУАД отказался от исполнения контракта в одностороннем порядке. По решению УФАС Новосибирской области компания включена в реестр недобросовестных поставщиков на два года.

Напомним, контракт на ремонт дороги был заключен в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Сибавтодор» создано в 2007 году. Учредитель с октября 2022 года Анна Цегако. Выручка компании в 2024 году составила 149,3 млн руб (+ 953%), чистая прибыль — 362 тысячи (годом ранее 146 тысяч).

Ранее редакция сообщала о том, что второй подрядчик свою работу по ремонту дороги к Форпосту Каргат выполнил.