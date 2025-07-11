На участие в выборах-2025 в Новосибирской области подали заявления более 40 человек

Список кандидатов в депутаты регионального Заксобрания и горсовета Новосибирска пополняется. На 11 июля в ГАС «Выборы» значатся 38 кандидатов в горсовет Новосибирска, среди них 37 самовыдвиженцев. Первым кандидатом, выдвинутым от партии, стал руководитель опытного производства отдела аналитики и экспертной поддержки ООО «Научно-технический Центр» Пётр Копылов. Его кандидатуру выдвинуло Новосибирское региональное отделение политической партии Российская объединенная демократическая Партия «ЯБЛОКО» (округ №4). Студентка НГУ Ольга Байкалова, которая выдвигалась в качестве самовыдвиженца на округ №20) забрала заявление на участие в выборах.

В Заксобрание по одномандатным округам выдвинулись 9 человек, один из них от политической партии «КПРФ». Независимый депутат законодательного собрания Новосибирской области Вячеслав Илюхин отозвал свое уведомление о намерении участвовать в выборах регионального парламента в качестве самовыдвиженца.

Участвовать в обеих избирательных кампаниях решили помощник депутата Вячеслава Илюхина Михаил Большов, директор ОПФ «Фонд содействия образованию» Андрей Везнер и руководитель группы АО «СОГАЗ» Александр Емельянов.

Стоит отметить, что 10 июля в Новосибирске состоялась конференция регионального отделения «Единой России». На ней были утверждены списки кандидатов на предстоящих выборах в областное заксобрание и горсовет Новосибирска.

Кандидатов от партии на выборы определило электронное предварительное голосование, которое проходило с 19 по 25 мая. Его итоги показали, что на уровне выборов в заксобрание в среднем претендовали четыре кандидата на место, по уровню выборов в депутаты горсовета Новосибирска — почти шесть кандидатов на место. Партия планирует бороться за мандаты во всех одномандатных округах, а также выдвинет по четырем кандидатам в каждой из 38 территориальных групп.

Согласно бюллетеням для голосования, на выборах, назначенных на 14 сентября, партия закроет все одномандатные округа (38 в законодательное собрание и 50 в Совет депутатов Новосибирска). Так, территориальную группу №6 возглавил Сергей Кальченко, перешедший из фракции КПРФ, а Александр Тепляков, перешедший из фракции справороссов, встал во главе тергруппы №13, Иван Мороз — №14 и др. Ряд депутатов не стали баллотироваться. Среди них Валерий Червов, Николай Мочалин и Сергей Титков.

По всем одномандатным округам планирует участвовать и «Справедливая Россия – За Правду». Список кандидатов на выборах в парламент Новосибирской области возглавит депутат Госдумы Александр Аксененко. В тройку лидеров также вошли экс-прокурор Новосибирска Роман Сивак и депутат Совета депутатов Новосибирского района, участник СВО Руслан Колник. В горсовет Новосибирска от партии выдвинуты Вера Леонтьева, председатель Новосибирской областной организации Российского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности, Сергей Леонов, член Общественной палаты Новосибирской области.

Такое же решение приняло и региональное отделение ЛДПР. Список кандидатов, представленный по всем территориальным группам и одномандатным округам, был единогласно утвержден общим голосованием делегатов конференции отделения 6 июля. В общеобластную часть партийного списка вошли председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, руководитель аппарата регионального отделения Анна Терешкова и основатель холдинга TS Group и руководитель совета предпринимателей регионального отделения Александр Бойко.

Региональное отделение партии «Новые люди» также сформировало список кандидатов в Законодательное собрание Новосибирской области и горсовет Новосибирска. В первую тройку партсписка кандидатов в депутаты областного парламента вошли вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков, а также двое депутатов действующего созыва — лидер регионального отделения «Новых людей» Дарья Карасева и девелопер, основатель группы компаний «Поляков» Илья Поляков.

На этой неделе КПРФ подала списки кандидатов в облизбирком для участия в выборах в региональное Законодательное собрание и горсовет Новосибирска. В тройку лидеров партийного списка в региональный парламент вошли девелопер Николай Машкарин и зампред комитета по АПК, секретарь обкома Роман Яковлев (в списке 56 человек). В списке для участия в выборах в горсовет Новосибирска. В нем девять женщин и три участника спецоперации.

О подготовке к кампании заявила и «Российская партия пенсионеров».

Напомним, выборы в Законодательное собрание и городской совет Новосибирска состоятся с 12 по 14 сентября 2025 года. В одномандатных округах изберут 38 депутатов областного парламента, еще 38 — по партийным спискам. Все 50 депутатов муниципального парламента будут выбраны в одномандатных округах.

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