Летняя жара наступает на Новосибирск

Любители жаркой погоды и яркого солнца ликуют. В Новосибирскую область идет настоящая летняя жара. К выходным синоптики обещают дальнейшее повышение температуры воздуха.

Как сообщают синоптики «Западно-Сибирского УГМС», в четверг 1 июня в регионе в дневное время воздух прогреется до +25, +30 °C. Ветер юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Осадков не ожидается.

Специалисты Gismeteo 1 июня в Новосибирске прогнозируют жару до +27 градусов и облачная погода. Ночью температура понизится до +14 градусов.

По информации «Яндекс.Погода», завтра в Новосибирске +28.

В 2022 году 1 июня в городе было +11 градусов. В 2016 году в городе был зафиксирована минимальная температура: она составила +4 градуса. Максимальная абсолютная температура +28 градусов наблюдалась 1 июня 2021 года.

В пятницу, 2 июня, днем воздух прогреется до +32 градусов. А в выходные — до +33 градусов.

Ранее редакция сообщала пылевой буре в Новосибирске.