Дорожники из Новосибирска отремонтировали трассу в ЛНР

Новосибирские дорожники привели в порядок автодорогу в Луганской народной республике.

— Подрядчик закончил первый этап восстановления дороги «Беловодск – Брусовка» в Беловодском районе ЛНР. Дорогу ввели в эксплуатацию сегодня, 6 декабря 2024 года, — говорится в сообщении Минтранса Новосибирской области.

Рабочие завершили капитальный ремонт 7,9 километра асфальта на участке дороги между Беловодском и Семикозовкой, а также отремонтировали 11 водопропускных труб. Контракт на выполнение работ был заключён в июне 2024 года с новосибирской компанией-подрядчиком. На данный момент все работы завершены, и участки дороги введены в эксплуатацию.

Общая протяжённость дороги составляет 22,74 километра. Она соединяет с районным центром в Беловодске четыре населённых пункта: Семикозовку, Шуликовку, Литвиновку и Брусовку. Дорога нуждалась в ремонте, так как на некоторых участках покрытие было изношено до недопустимого состояния. В рамках поддержки новых регионов Новосибирская область разработала проект по восстановлению нескольких участков этой трассы.

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