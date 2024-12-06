Новосибирский адвокат рекомендует РАН пролоббировать поправки по защите ученых

Адвокат Геннадий Шишебаров, специализирующийся на защите граждан, в том числе предпринимателей, по уголовным делам в сфере экономической деятельности предложил Российской академии наук (РАН) задуматься о том, чтобы вернуть функции лоббирования интересов ученых.

— Сегодня много делается для того, чтобы к РАН вернулись экспертные функции в научных исследованиях. Но, думаю, этого недостаточно. Нужно, чтобы РАН, извините за банальность, стала и организацией, лоббирующей интересы ученых. Это особенно важно сегодня, когда воинствующей безграмотности становится все больше, — считает адвокат.

По его словам, для начала РАН могла бы пролоббировать соответствующие поправки в уголовно-процессуальное законодательство применительно к ученым, занимающимся научными исследованиями и опытно-конструкторскими работами.

— Например, поправку о том, что уголовные дела в отношении ученых по результатам выполнения ими НИОКР могут возбуждаться лишь по материалам РАН, переданным в правоохранительный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Тем более, что такие поправки нашему государству не будут стоить ни копейки, — подчеркивает Шишебаров.

Он считает, что ученые, подозреваемые в мошенничестве при проведении ими НИОКР (в фальсификации научных отчетов и документации), перед недобросовестными либо некомпетентными правоохранителями не имеют никакой защиты. Хотя, когда незаконно к уголовной ответственности привлекается ученый, страдает от этого не только он, страдают наука, а, в конечном счете, общество и государство.

— Примеров этому в истории нашей страны предостаточно. Можно утверждать, что вред обществу и государству от незаконного привлечения к уголовной ответственности ученого в разы выше, чем от незаконного привлечения к уголовной ответственности предпринимателя. Почему же предприниматели сегодня хоть как-то защищены от незаконного уголовного преследования, а ученые нет? Все достаточно просто. Предприниматели через созданные ими структуры умеют и могут лоббировать свои интересы, ученые, увы, не умеют и не могут, — констатировал адвокат.

Напомним, Геннадий Шишебаров защищает в суде интересы заведующего лабораторией НИИ теплофизики СО РАН Олега Кабова, а также экс-гендиректора ФК «Новосибирск» Андрея Перлова. В телеграм-канале адвокат сообщил, что на днях к нему обратился ученый, профессор, из почти соседнего региона, который, как и Кабов О.А., привлекается к уголовной ответственности за пресловутую фальсификацию научных отчетов (история с его отчетами началась еще в 2021 году, но уголовное дело возбудили лишь на днях).

Напомним, в 2022 году по обвинению в госизмене были арестованы заведующий лабораторией квантовых оптических технологий физического факультета НГУ Дмитрий Колкер, главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики СО РАН Анатолий Маслов, директор Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) СО РАН Александр Шиплюк. У Колкера была четвертая стадия онкологии. Через несколько дней после помещения в СИЗО ученый скончался.

Ранее редакция приводила мнение Геннадия Шишебарова о том, что при Минюсте России нужно создавать службу обеспечения права на защиту.