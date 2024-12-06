Рекламодателям

Мэрия Новосибирска обратилась в суд с иском к теплосетевой компании

  • 06/12/2024, 18:45
Автор: Оксана Мочалова
Мэрия Новосибирска подала в суд на теплосетевую компанию
Если суд поддержит исковые требования, НТСК обяжут выполнить все пункты соглашения и заплатить штрафные санкции

Мэрия Новосибирска обратилась в суд с иском к Новосибирской теплосетевой компании (ООО НТСК— дочка СГК). Об этом сообщил мэр города Новосибирска Максим Кудрявцев на своей странице в соцсети. Причина — недостаточный ремонт на магистральных сетях.

Он сообщил, что за два года городу удалось частично наверстать недостаточный объем ремонта на магистральных сетях. Однако, добавил, что мэрия должна требовать от концессионера – ООО НТСК – неукоснительного соблюдения договорённостей по обновлению тепловых сетей и центральных тепловых пунктов

— По одному из соглашений с энергокомпанией (2023 года) вложения в 81 объект должны были составить 1,5 млрд рублей. Проверка показала, что концессионер стабильно получает прибыль, но запланированные работы в полном объеме не проведены. Фактические вложения в муниципальное имущество составляют 680 млн. рублей, — написал он.

Максим Кудрявцев отметил, что администрация города разработала комплекс мер по исполнению концессионного соглашения. Принято решение потребовать выполнение обязательств через суд. Он пояснил, если суд поддержит исковые требования мэрии, НТСК будет обязана выполнить все пункты соглашения. Кроме того, компания выплатит штраф.

— Считаю, что исполнитель концессии должен понять, что срыва предусмотренных планом мероприятий мы не допустим, — резюмировал он.

В СГК уточнили, что мэрия подала на компанию в суд по поводу штрафа за неисполнение мероприятий в полном объёме за 2023 год и добавили, что признали частичное неисполнение и уже оплатили его.

— За 2024 год мы выполнили беспрецедентный за последние 20 лет объём работ на теплоснабжающих коммуникациях и ЦТП. Кроме того, нивелировали отставание по 2023 году. Все основные мероприятия выполнены. Ряд недочетов — в частности, по благоустройству — еще устраняем; решаем вопросы закрытия отчетных документов. Стремимся выполнить это как можно быстрее. Если муниципалитет считает, что судебный иск поможет решению вопросов, мы не будем спорить, — отметили в компании.

При этом,  в СГК заявили о готовности выполнить свои обязательства вне зависимости от наличия или отсутствия судебных разбирательств.

Концессионное соглашение на сумму 5,9 млрд рублей (с НДС) мэрия Новосибирска и ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (НТСК, входит в СГК) заключили в феврале 2023 года — на 10 лет.

Соглашение предполагает, что НТСК за свой счет будет проектировать, создавать, реконструировать и эксплуатировать объекты теплоснабжения, а также осуществлять производство и передачу тепловой энергии.

Генеральный директор АО «СГК-Новосибирск» Дмитрий Перязев на горсовете отмечал, что за 2023-2024 годы СГК вложения в теплоснабжение Новосибирска по концессии составят 2,5 млрд рублей. Это 42% от общего объема, предусмотренного концессионным соглашением. С учетом плана 2025 года объем вложений за три года составит суммарно 3,8 млрд рублей.

Напомним, в этом году Новосибирск не получил паспорт готовности к отопительному сезону. В результате проверки Ростехнадзор выдал муниципалитету акт с замечаниями. В нем 53 пункта.

15 ноября состоялось совместное совещание комитета Заксобрания по строительству жилищно-коммунальному комплексу и тарифам, постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству и представителей СГК (закрытое для представителей СМИ — Ред.) по вопросу прохождения отопительного периода на территории Новосибирской области в 2024 и 2025 годах. На нем были обозначены проблемные моменты.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске разрабатывается еще одна концессия по теплу. В нее планируется включить все сети и котельные убыточного МУП «Энергия».

Фото редакции Infopro54, автор- Gensa Gensa

159

Рубрики : Энергетика&ЖКХ Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : СГК концессия иск


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAoi9ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAoiBЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAoiDЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAondЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAonZЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAUv3ЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Владислав Кочетков, президент – председатель правления финансовой группы «Финам»

Владислав Кочетков: 2024 год стал очередным хорошим кризисным годом в российской экономике

Бизнес в условиях высокой ключевой ставки, казалось бы, должен был умереть, но он продолжает расти даже без нормального доступа к кредитным ресурсам
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
«СЕЛЛ-Сервис» выплатит более 17 миллионов рублей по дивидендам
6/12/24 19:00
Бизнес Финансы
Мэрия Новосибирска обратилась в суд с иском к теплосетевой компании
6/12/24 18:45
Власть Энергетика&ЖКХ
Дорожники из Новосибирска отремонтировали трассу в ЛНР
6/12/24 18:30
Общество
Новосибирский адвокат рекомендует РАН пролоббировать поправки по защите ученых
6/12/24 18:00
Власть Право&Порядок
Продажи новых грузовиков в ноябре упали на четверть
6/12/24 17:30
Цены на самый ходовой бензин в Новосибирске снова подскочили
6/12/24 17:00
Бизнес Власть Транспорт
20-градусные морозы обрушатся на Новосибирск в предстоящие выходные
6/12/24 16:45
Общество
Новосибирская область подтвердила кредитный рейтинг
6/12/24 16:30
Власть Финансы
За взрывом на АЗС в Искитиме стоит беспечность МЧС и местной власти
6/12/24 16:15
Бизнес Власть Право&Порядок
Информацию, привлекающую внимание пользователей, причислят к рекламе
6/12/24 16:00
Бизнес ПроБизнес
Ограничитель для фур демонтировали в новосибирском жилмассиве «Хилокский»
6/12/24 16:00
Общество
В Сибири проходят антикартельные проверки производителей сливочного масла
6/12/24 15:15
Бизнес
Вопрос о продлении железнодорожной ветки до ОбьГЭС отложили до 2030 года
6/12/24 15:00
Город Транспорт
Каток на Михайловской набережной в Новосибирске будет открыт 7 декабря
6/12/24 14:30
Общество
Жизнь на высоте: двухуровневые апартаменты на Красном проспекте
6/12/24 14:25
Недвижимость
График работы транспорта на новогодние праздники сообщила мэрия Новосибирска
6/12/24 13:30
Общество
Суд в Новосибирске избрал меру пресечения руководителям «СпецТрансСтроя»
6/12/24 13:15
Бизнес Право&Порядок
Вячеслав Горохов возглавил АО «Электросигнал» в Новосибирске
6/12/24 13:00
Бизнес Отставки и назначения
Стали известны популярные у новосибирцев горнолыжные курорты
6/12/24 12:30
Бизнес Общество
Более 500 жителей Бердска регулярно сидели с холодными батареями в домах
6/12/24 12:00
Право&Порядок
Популярное
Новосибирцы, появившиеся на свет в новогодние праздники, дни рождения не отмечают
6/12/24 17:15
Новосибирский суд запретил фотографу продавать снимки обнажённой клиентки
6/12/24 15:45
Пёс спас своих хозяев от гибели в Новосибирске
5/12/24 18:00
Мигрантке, закопавшей ребенка около крыльца, вынесли приговор в Новосибирске
4/12/24 15:30
Кинолог Анатолий Котенко рассказал, как защититься от агрессивных собак
3/12/24 19:45
Грузовой поезд насмерть сбил молодого парня в Новосибирской области
3/12/24 15:00
Новости компаний
Движение волонтёров активно развивается в крупных компаниях
6/12/24 12:10
Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в Демо-дне межвузовского акселератора технологических стартапов «БизнесТут»
6/12/24 10:49
Энергетики обеспечили электроснабжение крупного ЖК в Новосибирске
5/12/24 11:25
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» и «Почетный пенсионер» на сроках до 1 года
2/12/24 9:00
Банк Уралсиб расширил линейку и повысил ставки по вкладу «Почетный пенсионер»
28/11/24 10:40
Изменение русла реки больше не угрожает надежности электроснабжения новосибирцев
28/11/24 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Декабрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска