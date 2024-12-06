Мэрия Новосибирска обратилась в суд с иском к теплосетевой компании

Мэрия Новосибирска обратилась в суд с иском к Новосибирской теплосетевой компании (ООО НТСК— дочка СГК). Об этом сообщил мэр города Новосибирска Максим Кудрявцев на своей странице в соцсети. Причина — недостаточный ремонт на магистральных сетях.

Он сообщил, что за два года городу удалось частично наверстать недостаточный объем ремонта на магистральных сетях. Однако, добавил, что мэрия должна требовать от концессионера – ООО НТСК – неукоснительного соблюдения договорённостей по обновлению тепловых сетей и центральных тепловых пунктов

— По одному из соглашений с энергокомпанией (2023 года) вложения в 81 объект должны были составить 1,5 млрд рублей. Проверка показала, что концессионер стабильно получает прибыль, но запланированные работы в полном объеме не проведены. Фактические вложения в муниципальное имущество составляют 680 млн. рублей, — написал он.

Максим Кудрявцев отметил, что администрация города разработала комплекс мер по исполнению концессионного соглашения. Принято решение потребовать выполнение обязательств через суд. Он пояснил, если суд поддержит исковые требования мэрии, НТСК будет обязана выполнить все пункты соглашения. Кроме того, компания выплатит штраф.

— Считаю, что исполнитель концессии должен понять, что срыва предусмотренных планом мероприятий мы не допустим, — резюмировал он.

В СГК уточнили, что мэрия подала на компанию в суд по поводу штрафа за неисполнение мероприятий в полном объёме за 2023 год и добавили, что признали частичное неисполнение и уже оплатили его.

— За 2024 год мы выполнили беспрецедентный за последние 20 лет объём работ на теплоснабжающих коммуникациях и ЦТП. Кроме того, нивелировали отставание по 2023 году. Все основные мероприятия выполнены. Ряд недочетов — в частности, по благоустройству — еще устраняем; решаем вопросы закрытия отчетных документов. Стремимся выполнить это как можно быстрее. Если муниципалитет считает, что судебный иск поможет решению вопросов, мы не будем спорить, — отметили в компании.

При этом, в СГК заявили о готовности выполнить свои обязательства вне зависимости от наличия или отсутствия судебных разбирательств.

Концессионное соглашение на сумму 5,9 млрд рублей (с НДС) мэрия Новосибирска и ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (НТСК, входит в СГК) заключили в феврале 2023 года — на 10 лет.

Соглашение предполагает, что НТСК за свой счет будет проектировать, создавать, реконструировать и эксплуатировать объекты теплоснабжения, а также осуществлять производство и передачу тепловой энергии.

Генеральный директор АО «СГК-Новосибирск» Дмитрий Перязев на горсовете отмечал, что за 2023-2024 годы СГК вложения в теплоснабжение Новосибирска по концессии составят 2,5 млрд рублей. Это 42% от общего объема, предусмотренного концессионным соглашением. С учетом плана 2025 года объем вложений за три года составит суммарно 3,8 млрд рублей.

Напомним, в этом году Новосибирск не получил паспорт готовности к отопительному сезону. В результате проверки Ростехнадзор выдал муниципалитету акт с замечаниями. В нем 53 пункта.

15 ноября состоялось совместное совещание комитета Заксобрания по строительству жилищно-коммунальному комплексу и тарифам, постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству и представителей СГК (закрытое для представителей СМИ — Ред.) по вопросу прохождения отопительного периода на территории Новосибирской области в 2024 и 2025 годах. На нем были обозначены проблемные моменты.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске разрабатывается еще одна концессия по теплу. В нее планируется включить все сети и котельные убыточного МУП «Энергия».