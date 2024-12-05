В новые регионы России из Новосибирска отправили новогодние ёлки

Компания из Новосибирска отправила новогодние ёлки для нескольких городов в ЛНР, ДНР и Херсонской области. Поставки предприниматели организуют уже в третий раз. Так, например, в прошлом году в Мариуполе живая ель была украшена гирляндами-спайдерами от новосибирского производителя.

— В Луганск уехали две пятиметровые ели с комплектами ограждений, макушками, шарами и гирляндами. В город Антрацит, ЛНР — гирлянды, ограждения и шестиметровая сосна, а в город Скадовск, Херсонская область, елка уехала в сопровождении системы «антидрон», — сообщила Елена Панова, директор компании «Ёлка Тренд» изданию «BFM-Новосибирск».

На данный момент главная сложность — организовать доставку товара, чтобы сохранить ёлки и украшения.

Ранее редакция сообщала о том, что на улицах Новосибирска устанавливают елки. Всего службы планируют установить 8 елок.