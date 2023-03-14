Дорожники подписали контракт на капремонт дороги в Локтях

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области определило подрядчика на капитальный ремонт дороги «23 км а/д «Н-2141» — Локти» в Мошковском районе на участке км 12+253,13 – км 13+398 протяженностью 1,14487 км. Об этом сообщает пресс-служба ТУАД.

Работы развернут от остановочного пункта в Локтях и потянут в сторону поселка Светлый.

– Подрядчик уложит два слоя асфальтобетона — выравнивающий и основной, установит световозвращающие дорожные знаки, тротуары, новый автопавильон, металлическое пешеходное ограждение, установит светильники и нанесет разметку. Работ начнутся в ближайшее время. Стоимость контракта 63,6 млн. рублей, – говорится в сообщении пресс-службы.

В адрес ТУАД неоднократно поступали обращения от местных жителей о состоянии дороги. Отмечалось, что дорога не имеет щебеночного покрытия, состояние сильно усугубляется после осадков, весной и осенью. Дефекты покрытия проезжей части устраняются и-сходя из лимита средств, предусмотренных на указанную автомобильную дорогу. Фактический объем разрушений не позволяет единовременно устранить дефекты за счет средств на содержание дороги. Было принято решение провести комплексные работы. Они разделены на несколько пусковых комплексов: капремонт участка с 5 по 8 км. По ним подрядчика определят позже. Отдельно при выделении лимитов Минтрансом запланирована реконструкция участка дороги протяженностью 4,2 км: с км 8+007,2 – км 12+253,13.

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