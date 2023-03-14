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Новосибирская область подводит итоги социального и демографического развития за пять лет

  • 14/03/2023, 10:50
власть
За это время в регионе налажена цифровизация, сеть профильных центров, возродилась санавиация, появились 140 новых ФАПов.

В Новосибирской области успешно внедряется новая модель оказания первичной помощи онкологическим больным – Центры амбулаторной онкологической помощи, главная задача которых – выявить злокачественное образование на ранней стадии и сделать так, чтобы каждый пациент смог получить доступную и качественную медицинскую помощь в кратчайшие сроки в учреждениях, максимально приближенных к месту жительства. Уже созданы 12 из 16 запланированных ЦАОПов, закуплено более 250 единиц современного медицинского оборудования. В 2023 году планируется открыть еще 3 ЦАОПа, а в 2024 году полностью завершить формирование всей сети Центров амбулаторной онкологической помощи.

Если в 2019 году, в рамках борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в области функционировали только два региональных сосудистых центра, в 2023 году запланировано увеличить число РСЦ до восьми.

За пять лет парк машин скорой медицинской помощи Новосибирской области обновлен на 207 единиц. В Новосибирской области фактически создана заново санитарная авиация – медицинские вертолеты выполнили более 680 вылетов, спасено более 1000 человеческих жизней.

При поддержке правительства Новосибирской области и главы региона в регионе активно ведется строительство фельдшерско-акушерских пунктов – уже построено и введено 140 ФАПов и 2 амбулатории. Введен в эксплуатацию Областной перинатальный центр, ведется строительство новых больниц и инфекционного госпиталя.

С 2019 года в 94 медицинских организациях Новосибирской области проведен комплексный ремонт с внедрением сберегающих технологий, для них закуплено более 28,7 тыс. единиц оборудования.

Модернизация первичного звена в рамках нацпроекта «Здравоохранение» позволяет повысить доступность медицинской помощи – в 2022 году каждый второй взрослый житель региона прошел диспансеризацию или профилактические осмотры, серьезный импульс получила цифровизация здравоохранения.

Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : общество власть Андрей Травников


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