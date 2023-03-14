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«Дом на Линейной» снесут в режиме ЧС

  • 14/03/2023, 10:57
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Взрыв дома на Линейной
Предварительно согласовав работы со следственными органами.

Для оперативного сноса бывшего жилого дома на ул. Линейной, частично разрушенного в результате газового взрыва, будет заключен договор в режиме чрезвычайной ситуации.

Готовим документы на среду на комиссию по резервному фонду, сообщает вице-мэр, начальник департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев. Кроме того, будем заключать договор в рамках ЧС с проектной организацией на проект сноса объекта. Будем максимально оперативно требовать подготовку проекта.

Как было озвучено в ходе оперативного совещания в мэрии, на объекте в настоящее время наблюдается подвижка плит, и здание представляет опасность, в первую очередь, для персонала и пациентов расположенного по соседству медицинского центра.

При таком движении плит существует опасность для центра, говорит вице-мэр. Поэтому готовим обращение в адрес прокуратуры города с целью принятия мер в отношении собственника, возможного временного прекращения деятельности в целях безопасности сотрудников и клиентов, там люди находятся на лечении постоянно.

Ситуацию усугубляют и асоциальные личности, пытающиеся приникнуть на объект.

При этом работы по сносу, как сообщает Алексей Кондратьев, предстоит согласовать со следственными органами, поскольку на объекте ещё проводятся мероприятия по расследованию причин произошедшего. Напомним, что взрыв газа произошёл ранним утром 9 февраля. В результате 14 человек погибли, одна из пострадавших впоследствии скончалось в больнице, ещё шестеро были госпитализированы в медучреждения. По подозрению в произошедшем задержаны и помещены под стражу двое человек. В настоящее время решается мэрией совместно с региональным МинЖКХ решается вопрос компенсации потери жилья собственникам квартир.

Одновременно предстоит проработать вопрос материальной помощи жителям нескольких соседних домов, где в результате происшествия пострадали окна.

Ранее редакция сообщала о том, на каком этапе идёт компенсация жилья пострадавшим

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

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