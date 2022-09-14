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Дорожники предупредили об опасности осенних туманов

  • 14/09/2022, 11:33
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Дорожники предупредили об опасности осенних туманов
В текущем сентябре туманы гораздо чаще создают сложности для автолюбителей на трассах Новосибирской и Омской областей, что неумолимо приводит к росту количества ДТП.

По данным в пресс-службы Сибуправтодора, нынешней осенью особенно часто густой туман встречался на федеральных дорогах Р-254 «Иртыш», Р-256 «Чуйский тракт» и Р-402.

Отмечается, что в некоторых районах Омской области из-за горящих время от времени торфяников на загородных дорогах видимость может снижаться вплоть до нуля, что неумолимо приводит к росту количества ДТП.

Так, в сентябре на участке Р-402 с 428-го по 430-й км произошло три ДТП с тремя пострадавшими, а на 430-м км столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего один человек был травмирован. Аварии случились по причине несоблюдения водителями транспортных средств дистанции, безопасной в условиях низкой видимости, добавили в Сибуправтодоре.

Участки со значительным снижением видимости:

Р-254 «Иртыш»: км 943 — км 945, км 1175 — км 1176, км 1236 — км 1238, км 1437 — км 1440

Р-255 «Сибирь»: км 82 — км 85, Подъезд к г.Томску км 97 — км 106

Р-256 «Чуйский тракт»: км 36 — км 39, км 69- км 70, км 88 — км 90, км 104 — км 107

Р-402: км 400 — км 406, км 427 — км 437, км 496 — км 497.

 

Ранее редакция сообщала, какие машины, по оценке страховщиков, нецелесообразно восстанавливать после ДТП.

Фото: pixabay.com — Green

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Рубрики :

Регионы: Омская область Новосибирская область

Теги : туман Сибуправтодор ДТП безопасность


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