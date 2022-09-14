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Омская область и «Газпромбанк» подписали соглашение о строительстве Северного обхода

  • 14/09/2022, 10:42
северный обход Омска
Банк готов вложить в проект почти 20 млрд. рублей.

«Газпромбанк» и правительство Омской области заключили концессионное соглашение по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильной дороги «Северный обход Омска». Подписи под документом поставили губернатор Омской области Александр Бурков и заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Белоус. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

— Сегодня мы даём старт ещё одному крупнейшему инфраструктурному проекту региона. «Газпромбанк» готов вложить в него почти 20 млрд собственных средств. Строительство объездной трассы позволит решить ряд вопросов: уменьшить транспортную нагрузку на городские магистрали и тем самым снизить темпы её износа из-за грузового трафика, а ещё значительно сократить углеродный след в черте города, — рассказал Бурков.

Губернатор также отметил, что проект важен не только для отдельно взятого региона — это транспортная связь с Восточной и Центральной Сибирью. Он стратегически важен для выстраивания новых логистических цепочек и развития регионального производства в условиях санкционного давления.

В документе идет речь о строительстве четырехполосной трассы протяженностью 62,6 км, которая свяжет два направления: «Омск — Тюмень» и «Омск — Новосибирск». В рамках проекта запланировано сооружение мостовых переходов через реки Иртыш и Омь и более 10 путепроводов. Сделка будет структурирована на принципах концессии. При этом вкладывать средства в проект по концессионному договору будет компания «ИнфраГЧП-А» (дочка «Газпромбанка»), а концедентом является министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области.

Общие капитальные затраты на проект оцениваются в 63,2 млрд рублей и финансируются капитальным грантом в размере 34,8 млрд рублей. Регион планирует обратиться за поддержкой в правительство России и привлечь средства федерального бюджета в размере 30,9 млрд рублей; региональный капитальный грант планируется в объеме 3,9 млрд рублей. Кредитные средства «Газпромбанка» составит 19,5 млрд.

 

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирской области ускоряют строительство Восточного обхода. 

Фото с сайта правительства Омской области

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Рубрики : Бизнес Транспорт

Регионы: Омск

Теги : Строительство дорог северный обход Омска концессия


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