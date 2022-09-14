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Роспотребнадзор готовит групповой иск к фитнес-клубу в Иркутске

  • 14/09/2022, 12:02
фитнес-клуб Иркутск
Клиенты клуба не могут вернуть деньги за купленные абонементы.

В Управление Роспотребнадзора по Иркутской области поступили многочисленные обращения потребителей с жалобами на действия ООО «Фитнес-Лидер» в связи с закрытием клуба «Весна» в ТРЦ «Сильвер Молл», сообщила пресс-служба ведомства.

На требования клиентов вернуть деньги за купленные абонементы руководители организации не отвечают.

— Согласно законодательству, потребители имеют право на получение своих денег, и, не возвращая их, фитнес-клуб нарушает ряд статей. По закону деньги должны быть возвращены людям в течение 10 дней со дня обращения. По Гражданскому кодексу РФ, не возвращая деньги клиентам ООО «Фитнес-Лидер» нарушает их права потребителя, —констатируют в Роспотребнадзоре. — Предлагаем всем, кому было отказано в возврате денежных средств (или не получившим ответ на претензию/заявление) за не оказанные спортивно-оздоровительные услуги, присоединиться к групповому иску.

Как организаторы пояснили иркутским СМИ, клиенты могут перейти в другой фитнес-клуб «Весна», который работает на бульваре Гагарина.

Отметим, что в декабре 2021 года ТРЦ «Сильвер Молл» был закрыт. Причиной стал запрет Госпожнадзора на деятельность ТРЦ из-за нарушений требований пожарной безопасности.

ООО «Фитнес-Лидер» работает на рынке Иркутска 12 лет. Сейчас у компании в городе остался одна точка.

 

Ранее редакция сообщала, что в России предложили производить продукты с пищевыми добавками из сверчков в рамках импортозамещения. 

Фото: pixabay.com — stvepb

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Иркутск

Теги : Фитнес-клуб Иркутск спорт нарушение прав потребителей


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