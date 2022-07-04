Губернатор потребовал завершить все объекты с госфинансированием, намеченные на 2022 год

Чиновники о проблемах с их строительством не упоминают, хотя неожиданности, требующие «денацификации», возникают. Актуален и вопрос расчетов с подрядчиками.

— Мы понимаем, что в этом году строительная отрасль столкнулась со значительной турбулентностью. Основные проблемы были связаны с защитной для финансового рынка ключевой ставкой ЦБ, введенной в начале марта. Это повлияло на некоторую паузу с началом новых проектов жилищного строительства, — констатировал на оперативном совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

В то же время он напомнил, что на федеральном и региональном уровне были приняты серьезные пакеты мер поддержки отрасли: сохранение условий кредитования по старым ставкам для текущих проектов, льготная ипотека, программа строительства служебного жилья и жилья для детей сирот.

— В результате мы не только не сократили государственный и муниципальный заказ, но и постарались увеличить объем закупок по двум программам строительства жилья: для бюджетников, для детей сирот. Все основные стройки и проекты в регионе продолжают реализовываться, — добавил глава области.

В связи с этим он подчеркнул, что задачей 2022 года является реализация всего объема строек, которые обеспечены финансированием из бюджетов всех уровней.

— В этом году мы не имеем права ссылаться на какие-то объективные трудности, как было в прошлом году, когда росли цены на стройматериалы, когда мы ждали новых инструментов для приведения в соответствие смет проектов, — предупредил подчиненных Андрей Травников. — В начале 2022 года все инструменты у нас были на руках. Мы понимали, как проводить экспертизу, актуализировать стоимость. Я ни от кого (из подчиненных) не слышал никаких вопросов, ни о каких проблемах. Даю установку Минстрою и муниципалитетам: все планы по строительству перечисленных мной объектов и программ должны быть выполнены на 100%.

По данным Минстроя области, в 2022 году в регионе должны быть возведены 1,7 млн кв. м жилья. На 1 июля сдано 1,022 млн кв. м или 58% от плана. Объем сдачи жилья за 6 месяцев на 38% больше, чем годом ранее. С привлечением бюджетных средств осуществляется строительство 46 домов на 388 квартир: служебное жилье и жилье для детей-сирот. На эти цели в бюджете заложены 1,2 млрд рублей.

Кстати, в ходе оперативного совещания неожиданно выявились проблемы, связанные со строительством этого жилого фонда. Так, исполняющий обязанности министра строительства региона Алексей Колмаков сообщил, что компания-проектировщик, выигравшая тендеры по нескольким районам, провалила работу. Впрочем, он тут же отметил, что «эти проблемы рабочие, и есть возможность для их «денацификации», то есть устранения.

Напомним, на минувшей неделе на совещании бюджетного комитета регионального парламента депутаты подняли вопрос о пересмотре проектно-сметной документации по контрактам в связи с наметившейся динамикой снижения цен на стройматериалы, а также в расчетах с подрядчиками. Эта же тема рассматривалась на заседании межведомственной группы при Генеральной прокуратуре Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу.

Ранее редакция приводила мнение экспертов отрасли о том, что пересмотр контрактов в сторону сокращения финансирования убьет строительных подрядчиков.