Дорожные ограждения заменят в 10 районах Новосибирской области

Заменить дорожные ограждения планируют в 10 районах Новосибирской области до конца 2023 года. Цена – 82,9 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Подать заявку можно до 3 октября.
Заменить несоответствующие ГОСТу ограждения планируется в Колыванском, Новосибирском, Коченевском, Маслянинском, Мошковском, Болотнинском, Тогучинском, Куйбышевском, Северном, Чулымском районах области.
Самый дорогой район замены Колыванский – 38,8 млн рублей, а самая дешевый Новосибирский – 1,5 млн рублей.
Все работы должны быть завершены до 5 декабря.
Ранее редакция сообщала о том, что 24 дерева и более 400 кустов высадят на бульваре Красного проспекта.
Фото с сайта ТУАД по Новосибирской области.
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