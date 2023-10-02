Подросток открыл стрельбу в магазине Новосибирска

В Новосибирске задержаны четверо подростков, пытавшихся украсть шампанское. Об этом сообщает пресс-служба Агентства безопасности «Гвардия».

Инцидент произошел ночью 30 сентября в супермаркете «Пятерочка» на улице Сибиряков-Гвардейцев.

— Прибывшим на вызов бойцам продавцы сообщили, что в торговом зале прячутся четверо вооруженных пистолетом подростков, — отметили в сообщении.

Когда отчим одного из школьников пытался задержать мальчишек, то один из них стал стрелять в воздух. К счастью, пистолет оказался сигнальным.

Гвардейцы без труда обезвредили детей в возрасте от 15 до 16 лет. Дальнейшее разбирательство будет проводить полиция.

В магазине отметили, что эти школьники уже не первый раз совершают кражи в магазине.

Ранее редакция сообщала о том, что буйный мужчина проверял прочность витрины ТЦ головой своей девушки в Новосибирске.