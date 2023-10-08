Дорожные рабочие устроили драку в Новосибирске

Дорожные рабочие устроили разборки рядом с остановкой общественного транспорта «Олеко Дундича». Инцидент произошел вечером 7 октября. Ролик опубликовали в Телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».

На видео видно, как люди в форме дорожных рабочих устроили массовую драку. В ход шли лопаты, мётлы и другие инструменты. Была слышна также стрельба.

Ранее редакция сообщала, что Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за драки мигрантов под Новосибирском.