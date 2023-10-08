В Новосибирске опять ищут подрядчика для обустройства автобусных остановок

«Городской центр организации дорожного движения» объявил два тендера на выбор подрядчиков для обустройства остановочных пунктов общественного транспорта в городе Новосибирске. Общая цена контрактов – 14,6 млн рублей.

В рамках контракта на 7,6 млн рублей подрядчик должен будет установить восемь остановочных павильонов остановочных пунктов в Кировском, Первомайском и Советском районах: по одному павильону должны быть установлены на ост. «Автобаза» (ул. Тюменская, Кировский район) и «Завод Литейный» (ул. Тюменская, Кировский район), а также по два павильона предполагается на остановках «Больница № 9» (ул. Одоевского, Первомайский район), «ООТ б/н» (в районе дома №5/1 по ул. Лесосечная, Советский район) и «ГПТУ-18» (ул. Аксенова, Первомайский район).

В контракте за 7 млн прописана установка семи павильонов в Кировском и Первомайском районах: по два павильона (на четной и нечетной сторонах появятся на остановках «Путепровод» (ул. Комсомольская, Кировский район), «ул. Керченская» (ул. Одоевского, Первомайский район), «Приобские электросети» (ул. Одоевского, Первомайский район) и один павильон на остановке «Станция «Сибирская» (ул. Сызранская,7, Первомайский район).

Все павильоны должны быть установлены до 30 ноября.

Ранее редакция сообщала, что Скат установит до конца октября девять трамвайных остановок в Новосибирске.