В Новосибирске установят 10 остановочных навесов

Два инвестора установят десять остановочных навесов в Новосибирске по итогам конкурса. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

По итогам конкурса победитель-инвестор (ИП Хажаева Айгуль Серемкановна) в пределах остановочного пункта ПКиО «Березовая роща» разместит один навес, а также еще три навеса в пределах остановочных пунктов, наименования и адресные ориентиры которых будут указаны при заключении инвестиционного договора (всего четыре навеса). Адрес установки: ул. Гоголя, 180а (киоск). Срок изготовления и размещения остановочных навесов — 6 месяцев с момента заключения инвестиционного договора. Денежные вложения составляют более 5,6 млн рублей, в том числе в остановочные навесы не менее 3,8 млн рублей.

По итогам трех конкурсов по установке навесов и павильонов в пределах остановочных пунктов «Областная больница», «Ул. Народная», «Завод Торгового оборудования» единственным участником конкурсов признан ООО «Подорожник-Новосибирск». Кроме этих павильонов с навесами инвестор установит еще три навеса на других остановочных пунктах (всего шесть навесов). Адрес установки: ул. Большевистская, 151

Срок изготовления и размещения остановочных навесов — 6 месяцев с момента заключения инвестиционного договора. А объем вложенных средств составляет более 3,1 млн рублей, в том числе в остановочные навесы не менее 1,6 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске ищут подрядчика для реконструкции «Дома Кондратюка».