В Новосибирске установят 10 остановочных навесов

Два инвестора установят десять остановочных навесов в Новосибирске по итогам конкурса. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.
По итогам трех конкурсов по установке навесов и павильонов в пределах остановочных пунктов «Областная больница», «Ул. Народная», «Завод Торгового оборудования» единственным участником конкурсов признан ООО «Подорожник-Новосибирск». Кроме этих павильонов с навесами инвестор установит еще три навеса на других остановочных пунктах (всего шесть навесов). Адрес установки: ул. Большевистская, 151
Срок изготовления и размещения остановочных навесов — 6 месяцев с момента заключения инвестиционного договора. А объем вложенных средств составляет более 3,1 млн рублей, в том числе в остановочные навесы не менее 1,6 млн рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске ищут подрядчика для реконструкции «Дома Кондратюка».
Фото со страницы мэра Новосибирска Вконтакте
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