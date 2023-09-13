Почти полсотни точек по продаже табака и вейпа в метро Новосибирска

В Новосибирске закрыли почти 50 точек по продаже никотинсодержащей продукции. На 12 станциях метро. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

— С 01 сентября 2023 на вышеуказанную продукцию распространяется запрет по ее реализации на станциях метро, — говорится в сообщении.

Напомним, что региональное отделение «Народного фронта» и депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Александр Аксёненко провели рейд по торговым точкам Советского района Новосибирска, где торгуют вейпами и жидкостями для «парения». Напомним, что с 1-го июня в силу вступил в силу закон, запрещающий продажу несовершеннолетним вейпов и электронных сигарет (в том числе без никотина), а также расходников к ним. Кроме того, торговцы должны специальным образом переоборудовать точки продаж. Запрещена «открытая выкладка» и демонстрация вейпов и электронных сигарет в магазинах, а также показ рекламы детям.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске объяснили, что будет с продажей лекарств в аптеках с 1 сентября.