Достойная работа для коммуникабельных и амбициозных

Работа для активных, амбициозных, инициативных! Мы не стоим на месте, развиваем действующие проекты и запускаем новые. Нам нужны люди, которые готовы развиваться и расти вместе с нами! Расти как финансово, так и карьерно!

InfoPro54.ru— информационно-аналитическое бизнес-медиа. На сайте публикуются новости региональной экономики и бизнеса, обзоры рынков, информация о городских событиях для людей с активной жизненной позицией. InfoPro54.ru входит в ТОП-10 самых цитируемых региональных СМИ по версии Медиалогии.

Обязанности:

Продажи рекламных и PR возможностей Infopro54.ru (а их у нас много!).

Работа с клиентами: поиск и привлечение новых клиентов; развитие постоянных отношений с действующими и потенциальными клиентами;

Подготовка индивидуальных коммерческих предложений, проведение презентаций и переговоров, в том числе и на уровне первых лиц компаний, заключение договоров;

Активное участие в подготовке клиентских и корпоративных мероприятий.

Подготовка и запуск новых проектов под потребности клиентов.

Требования:

Опыт в продажах обязателен, желательно знание рекламного рынка и рынка СМИ. Понимание что такое реклама, PR, GR будет вашим несомненным преимуществом;

Умение грамотно писать и говорить. Навыки деловой переписки;

Ответственность, самостоятельность, грамотность и хорошая обучаемость;

Нам нужны коммуникабельные, амбициозные и самоорганизованные люди, которые готовы работать и хотят хорошо зарабатывать.

Условия:

Официальное оформление согласно ТК РФ (испытательный срок 1 месяц).

Заработная плата оклад + прогрессивные %%, БЕЗ ЗАДЕРЖЕК и обмана (мы не меняем условия «на ходу» и соблюдаем договоренности).

Рабочий день с 10 до 18, 5/2, отпуск 2 раза в год.

Перспективы карьерного роста до руководителя отдела продаж.

Офис с парковой (у вас не будет болеть голова, где оставить автомобиль вам или вашему клиенту) и в 3-х минутах от метро Гагаринская.

Присылайте Ваше резюме на почту infopro54@mail.ru, и мы обязательно свяжемся с вами!