Достойная работа для коммуникабельных и амбициозных

Работа для активных, амбициозных, инициативных! Мы не стоим на месте, развиваем действующие проекты и запускаем новые. Нам нужны люди, которые готовы развиваться и расти вместе с нами! Расти как финансово, так и карьерно!
InfoPro54.ru— информационно-аналитическое бизнес-медиа. На сайте публикуются новости региональной экономики и бизнеса, обзоры рынков, информация о городских событиях для людей с активной жизненной позицией. InfoPro54.ru входит в ТОП-10 самых цитируемых региональных СМИ по версии Медиалогии.
Обязанности:
Требования:
Нам нужны коммуникабельные, амбициозные и самоорганизованные люди, которые готовы работать и хотят хорошо зарабатывать.
Условия:
Офис с парковой (у вас не будет болеть голова, где оставить автомобиль вам или вашему клиенту) и в 3-х минутах от метро Гагаринская.
Присылайте Ваше резюме на почту infopro54@mail.ru, и мы обязательно свяжемся с вами!
Фото: freepik.com/Автор: drobotdean
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