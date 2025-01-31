За срыв контракта по нацпроекту дисквалифицировали главу подрядчика в Новосибирске

В Новосибирской области по инициативе прокуратуры директора подрядной организации дисквалифицировали за нарушение срока реализации нацпроекта. В пресс-службе ведомства пояснили, что мужчина заключил контракт на ремонт дороги, но не выдержал сроки. Речь идет о ремонте автомобильной дороги «Куйбышев — Северное». Контракт на выполнение работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» ГКУ ТУАД НСО и ООО СУ «СибСтрой» подписали летом 2023 года . Работы подрядчик должен был завершить до 2 февраля 2024 года. Однако, контракт не был исполнен, а объект не введен в эксплуатацию.

Против директора подрядчика возбудили административное дело. На днях мировой судья Куйбышевского судебного района признал его виновным в срыве контракта. Ему наказание в виде дисквалификации на шесть месяцев.

Фактическое устранение выявленных нарушений находится на контроле в прокуратуре.

По данным сервиса Контур Фокус, ООО СУ «СибСтрой» создано в 2007 году, уставный капитал — 11 тысяч рублей. Учредитель — Амине Бахтикян. Выручка за 2023 год составила 235,5 тысяч рублей (-26%), чистая прибыль — 784 тысячи рублей. За два года в компании сменились четверо директоров. Компания принимала участие в 406 торгах, заключила 145 контрактов на 1,3 млрд рублей. Контракт на ремонт автомобильной дороги «Куйбышев — Северное» стоил 157,2 млн рублей. В ходе торгов подрядчик снизил цену на 24,5%.

Ранее редакция сообщала о том, что школу №8 Искитима Новосибирской области не удалось отремонтировать в установленные нацпроектом сроки. Изначально работы должны были быть завершены до 1 августа 2024 года, затем срок сдачи неоднократно переносился. Окончательным сроком значилось 31 декабря 2024 года. На сегодняшний день готовность объекта оценивается в 97%.