Доступ в морские порты Эстонии и Бельгии закрыт для судов из России с 17 апреля

Если судно под российским флагом терпит бедствие у берегов республики, оно в порядке исключения может быть пропущено в гавань с разрешения полиции и пограничной охраны, пишет ТАСС со ссылкой на портал национального телерадиовещания ERR.

— Все предприятия, чья работа так или иначе связана с Россией, должны будут переосмыслить свою деятельность, чтобы справиться с изменениями в экономическом пространстве, — приводятся в сообщении слова главы министерства экономики и инфраструктуры Таави Ааса.

Порты Эстонии были закрыты для судов, сменивших флаг с российского на другой, после начала военной спецоперации РФ на Украине 24 февраля.

Эстонские порты присоединились к санкциям ЕС против РФ в связи с событиями на Украине. Пятый пакет санкционных мер включает запрет на вход в порты стран сообщества судов под российским флагом.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Западные страны в ответ на это ввели персональные и секторальные санкции в отношении РФ.