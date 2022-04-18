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Инсулиновый индекс: почему он так важен в здоровом питании?

  • 18/04/2022, 10:05
инсулиновый индекс
О гликемическом индексе знают многие, но вот о таком понятии, как инсулиновый индекс, заговорили лишь недавно. Что же охватывает этот термин и почему он так важен для здорового питания?

О гликемическом индексе в средствах массовой информации говорят все и уже довольно давно. Но вот термин «инсулиновый индекс» звучит достаточно редко и о том, что представляет собой это понятие, знает не так много обывателей. И это странно, ведь гликемический индекс и инсулиновый индекс тесно связаны друг с другом. Однако приравнивать их друг к другу нельзя, поскольку есть между ними и принципиальная разница. Эту разницу особенно важно учитывать тем, кто составляет свой рацион.

Что такое инсулиновый индекс и что он обозначает?

Инсулиновый индекс (ИИ) – это обозначение того количества инсулина, которое способен синтезировать человеческий организм при употреблении того или иного пищевого продукта. Впервые об этом термине заговорила профессор Дженни Бранд-Миллер. Её же работы стали и отправной точкой для создания таблиц гликемических ответов для многих продуктов питания.

Сегодня принято считать, что инсулиновый индекс является более детальным параметром в сравнении с гликемическим индексом, поскольку он наглядно демонстрирует прямую взаимосвязь между употреблением не только углеводных продуктов, но и некоторых продуктов, содержащих белки, и повышением на фоне этого уровня инсулина в крови. И разница в параметрах при этом достаточно значительная.

Роль инсулина в человеческом организме

Но почему так важно учитывать уровень инсулина в крови? Этот гормон служит как бы проводником для глюкозы, которая поступает в организм с различными продуктами питания. Инсулин доставляет эти соединения к клеткам, а затем начинает превращаться в источник энергии для нашего организма. Однако существует два типа нарушений в этом процессе:

  1. Если организм не способен вырабатывать достаточное количество инсулина, то нарушается и нормальное усвоение углеводов. В результате в крови начинает накапливаться избыточный сахар и пациент получает диагноз – сахарный диабет I типа. Лечение, к сожалению, для этой патологии пока не придумано, но зато придуман метод коррекции, при котором недостаточное количество естественного инсулина компенсируется специальными гормональными инсулиновыми уколами.
  2. Если же организм отказывается использовать уже синтезированный инсулин, то в такой ситуации пациенту ставится другой диагноз – сахарный диабет II типа. Чаще всего причиной развития такого заболевания является некорректный рацион, который состоит преимущественно из богатых быстрыми углеводами продуктов. Сопровождается патология избыточным весом и другими опасными осложнениями.

Принципы диеты по ГИ и ИИ: сходства и различия

Принцип составления диетического рациона с ориентацией на гликемический индекс продуктов предусматривает практически полный отказ от тех продуктов, ГИ которых слишком высок. К таким видам пищи относят:

  • хлебобулочные изделия;
  • картошку;
  • белый рис.

При таком питании допускается включение в меню продуктов, гликемический индекс которых имеет средний показатель (но их должно быть немного). Зачастую к таким продуктам относят:

  • макаронные изделия из твёрдых сортов пшеницы;
  • ржаной хлеб и т.д.

Однако наиболее важными в таком рационе остаются продукты с низким ГИ:

  • овощи;
  • фрукты (но не слишком сладкие);
  • гречневая крупа;
  • булгур (и другие виды цельнозерновых круп).

Но если вы планируете придерживаться диеты, основанной на учёте ещё и инсулинового индекса, то тут важно учесть следующие нюансы:

  1. Обязательно учитывайте, как именно влияют на уровень инсулина в крови продукты питания (в частности, источники жиров и протеинов, даже тех, для которых не характерно высокое содержание углеводов).
  2. Отдельно стоит учитывать ИИ различных сладостей, а также продуктов, содержащих большое количество быстрых углеводов (порой продукты с умеренным ГИ могут приводить к сильному скачку уровня инсулина в крови).

ИИ мяса и мясных изделий

Теория о гликемическом индексе вообще не рассматривает те продукты питания, которые богаты белками или жирами, если в них нет углеводов. Раньше считалось, что такая пища не оказывает влияние на уровень сахара в крови, а значит, и ГИ у неё стремится к нулю.

Однако последние исследования показали, что и мясо, и рыба могут повышать уровень глюкозы, так что их нельзя списывать со счетов. Они имеют ненулевой ГИ, а их ИИ может оказаться ещё и в несколько раз выше. Причина тут кроется в том, что человеческий организм способен перерабатывать в глюкозу ещё и некоторые виды аминокислот (например, тот же метионин), а в белковой пище часто содержится большое количество аминокислот. Но в результате такой переработки получается так называемая неуглеводная глюкоза, которая откладывается в печени, коре почек и в мышцах. Поэтому это стоит учитывать при составлении диеты.

Средние показатели ГИ и ИИ в продуктах

В сети сейчас можно легко найти обширные таблицы, в которых представлены наиболее распространённые продукты и их ГИ и ИИ. Однако стоит понимать, что это именно усреднённые данные. Невозможно учесть особенности организма каждого жителя планеты Земля и высчитать общий принцип формирования индексов. Варьироваться такие цифры могут в пределах 5%-30%.

Принципы расчёта индекса:

  1. Для того чтобы рассчитать ГИ, нужно взять порцию, содержащую приблизительно 50 г углеводов в чистом виде. Для расчёта инсулинового индекса понадобится порция, энергетическая ценность которой составляет 1000 кДж (примерно 240 ккал).
  2. Значительное влияние на показатели ИИ оказывает и реакция конкретного организма на потребление той или иной пищи на голодный желудок или в сочетании с другими продуктами.
  3. Важная и физическая форма каждого конкретного индивидуума.

Зачем нужно знать ИИ?

Здоровому человеку, у которого нет проблем с обменом веществ, этот показатель важен, прежде всего, с точки зрения банальной информативности. Но вот пациентам, страдающим от диабета любого типа, ИИ важен для сохранения нормального состояния. Не менее важен ИИ и для тех, кто активно борется с лишними килограммами.

Фото с сайта pixabay.com

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Теги : правильное питание


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