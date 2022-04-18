Инсулиновый индекс: почему он так важен в здоровом питании?

О гликемическом индексе в средствах массовой информации говорят все и уже довольно давно. Но вот термин «инсулиновый индекс» звучит достаточно редко и о том, что представляет собой это понятие, знает не так много обывателей. И это странно, ведь гликемический индекс и инсулиновый индекс тесно связаны друг с другом. Однако приравнивать их друг к другу нельзя, поскольку есть между ними и принципиальная разница. Эту разницу особенно важно учитывать тем, кто составляет свой рацион.
Инсулиновый индекс (ИИ) – это обозначение того количества инсулина, которое способен синтезировать человеческий организм при употреблении того или иного пищевого продукта. Впервые об этом термине заговорила профессор Дженни Бранд-Миллер. Её же работы стали и отправной точкой для создания таблиц гликемических ответов для многих продуктов питания.
Сегодня принято считать, что инсулиновый индекс является более детальным параметром в сравнении с гликемическим индексом, поскольку он наглядно демонстрирует прямую взаимосвязь между употреблением не только углеводных продуктов, но и некоторых продуктов, содержащих белки, и повышением на фоне этого уровня инсулина в крови. И разница в параметрах при этом достаточно значительная.
Но почему так важно учитывать уровень инсулина в крови? Этот гормон служит как бы проводником для глюкозы, которая поступает в организм с различными продуктами питания. Инсулин доставляет эти соединения к клеткам, а затем начинает превращаться в источник энергии для нашего организма. Однако существует два типа нарушений в этом процессе:
Принцип составления диетического рациона с ориентацией на гликемический индекс продуктов предусматривает практически полный отказ от тех продуктов, ГИ которых слишком высок. К таким видам пищи относят:
При таком питании допускается включение в меню продуктов, гликемический индекс которых имеет средний показатель (но их должно быть немного). Зачастую к таким продуктам относят:
Однако наиболее важными в таком рационе остаются продукты с низким ГИ:
Но если вы планируете придерживаться диеты, основанной на учёте ещё и инсулинового индекса, то тут важно учесть следующие нюансы:
Теория о гликемическом индексе вообще не рассматривает те продукты питания, которые богаты белками или жирами, если в них нет углеводов. Раньше считалось, что такая пища не оказывает влияние на уровень сахара в крови, а значит, и ГИ у неё стремится к нулю.
Однако последние исследования показали, что и мясо, и рыба могут повышать уровень глюкозы, так что их нельзя списывать со счетов. Они имеют ненулевой ГИ, а их ИИ может оказаться ещё и в несколько раз выше. Причина тут кроется в том, что человеческий организм способен перерабатывать в глюкозу ещё и некоторые виды аминокислот (например, тот же метионин), а в белковой пище часто содержится большое количество аминокислот. Но в результате такой переработки получается так называемая неуглеводная глюкоза, которая откладывается в печени, коре почек и в мышцах. Поэтому это стоит учитывать при составлении диеты.
В сети сейчас можно легко найти обширные таблицы, в которых представлены наиболее распространённые продукты и их ГИ и ИИ. Однако стоит понимать, что это именно усреднённые данные. Невозможно учесть особенности организма каждого жителя планеты Земля и высчитать общий принцип формирования индексов. Варьироваться такие цифры могут в пределах 5%-30%.
Принципы расчёта индекса:
Здоровому человеку, у которого нет проблем с обменом веществ, этот показатель важен, прежде всего, с точки зрения банальной информативности. Но вот пациентам, страдающим от диабета любого типа, ИИ важен для сохранения нормального состояния. Не менее важен ИИ и для тех, кто активно борется с лишними килограммами.
Фото с сайта pixabay.com
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