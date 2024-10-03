Доступный интернет в Новосибирской области: быть или не быть?

В начале августа редакция Infopro54 размещала публикацию «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») о том, что за первое полугодие 2024 года специалисты компании выявили около 500 км подвесов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на почти 15 тысячах опор линий электропередачи (ЛЭП), смонтированных провайдерами самовольно. В статье приводилось название провайдера, который заявил, что не согласен с информацией, размещенной в статье от «Россети Новосибирск».

Редакция Infopro54 предоставляет компании ООО «НСО-Телеком» право на ответ и публикует комментарий генерального директора ООО «НСО Телеком» Антона Римера по ситуации с размещением оптоволоконных линий связи на электрических и осветительных столбах в районах области (далее материал, предоставленный ООО «НСО-Телеком»):

― У связистов не лучшие времена. Санкции влияют на доступность и стоимость оборудования. Подорожали банковские кредиты, без которых невозможно развивать сети. В городах наметился отток абонентов из-за сворачивания интернет-сервисов, теперь еще и YouTube. А между тем имеется прямо противоположное движение — в области, в поселках и селах ждут прихода провайдеров с оптоволоконными линиями. Не напрасны ли ожидания?

Уже не первый месяц провайдеры Новосибирской области пытаются доказать государственным органам, суду и, главное, обществу, что они имеют право тянуть оптоволоконные линии связи по существующей инфраструктуре, электрическим и осветительным столбам. Так, как это уже больше 20 лет делается в городах. И что провайдеры не должны за это платить огромные деньги. Энергетики же считают иначе. Пытаются доказать, что, во-первых, провайдеры должны платить постоянно и много (из кармана абонентов, конечно), а во-вторых, монтировать волоконно-оптические линии должны их электрики.

Электрик и монтажник линий связи (волоконно-оптических, между прочим) — это совсем разные профессии, совершенно не совпадающие компетенции, а в первую очередь ― принципиально другой инструмент, причем у связистов он очень дорогой.

И если с этим утверждением все ясно сразу, потому что очевидно, то об аренде за пользование столбами спор идет нешуточный. Самое удивительное, что столбы (опоры, так их правильно называют) энергетикам зачастую не принадлежат. В районах Новосибирской области в порядке вещей ситуация, когда опорами (а часто и самими электрическими линиями) владеет местная администрация. Опоры, а временами даже линии, переданы энергетикам в эксплуатацию. Дело — и не одно — дошло до арбитражного суда. Провайдер «НСО-Телеком» судится с ЗАО «РЭС» по поводу завышенных требований энергетиков. И не просто судится. В печати регулярно появляются статьи от энергетиков, в которых те обвиняют провайдеров чуть ли не во вредительстве.

Недавно арбитраж вынес решение по иску АО «РЭС» — требования «РЭС» снижены более чем в пять раз. Это в деньгах и, увы, о прошедших периодах. В новом году ничто не мешает энергетикам вновь запустить все свои желания на новый круг.

А это снова поставит под удар планы развития сетей в сельской местности. И здесь картина на рынке телекоммуникационных услуг совсем иная, чем в мегаполисах. В крупных городах огромная конкуренция между провайдерами. Сети зачастую спрятаны в колодцы и под землю, вопрос доступа к опорам стоит не так остро. И емкость сети совсем другая. В сельской же местности, в районах области, жители поселков ждут прихода современных провайдеров. Пишут коллективные заявки. В качественном и скоростном интернете нуждаются органы власти, школы, амбулатории, опорные пункты полиции. Более того, люди хотят жить по-современному. А современная техника тоже «дружит» с интернетом. Системы видеонаблюдения, системы автоматики и управления отоплением, сигнализации и многое другое. Зачастую школьники остаются на дистанционном обучении, а это интернет и снова интернет. Строить сети на селе дорого и малорентабельно. Далеко не все провайдеры готовы на это. Прямо скажем, большинство не готовы вовсе. И любая попытка «ощипать» тех немногих, кто идет на такие долгосрочные проекты, направлена прямо против жителей сел. В то время как государственная политика цифровизации опирается на то, чтобы сделать доступность цифровых услуг равной для всех.

Получив победу и передышку, провайдер «НСО-Телеком» готовится к новому финансовому году и корректирует планы развития.

Провайдер «НСО-Телеком» работает в регионе с 2016 года. Стратегия компании изначально была ориентирована на проникновение фиксированного (проводного) ШПД в населенные пункты с острым дефицитом предложения фиксированного интернета. Как ни странно, в таком положении были как все районные центры Новосибирской области, так и сельские поселения. Начали с узловых центров сети. Первым таким центром стал в 2016 году Чулым. Далее Каргатский (2017), Убинский (2019), Доволенский (2020), Чистоозерный (2020), Сузунский (2021) и Купинский (2021-2022) районы, а также населенные пункты Алтайского края (2023).

Фактически за несколько лет сеть выросла в десятки раз, что важно — более всего за счет новых абонентов, ранее не имевших доступа к высокоскоростной сети. То есть не на ушедших от других провайдеров, а именно новых абонентов. Фактически речь идет о физическом увеличении Рунета путем включения в сеть новых абонентов. Компания «НСО-Телеком» смогла предложить жителям населенных пунктов области качественные услуги по сравнительно невысокой цене ― невысокой относительно недавнего прошлого. Тарифы «НСО-Телеком» таковы, что цены ближе к городским, чем к еще недавно чрезмерно высоким областным, и предоставление качественной связи по приемлемым ценам сразу было приоритетом. Рост издержек стал бы препятствием.