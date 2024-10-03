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Военнослужащий «загремел» на 8,5 лет в колонию за самоволки

  • 03/10/2024, 13:30
Автор: Артем Рязанов
Суд приговорил к 8,5 годам военного покинувшего место службы несколько раз  
Каждый раз его возвращали сотрудники комендатуры.

Томский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор военному Александру Коренкову. Он, не желая исполнять обязанности без уважительных причин, 20 июня 2023 года не явился на службу из отпуска, проводя время в Мариинске Кемеровской области.

29 августа прошлого года боец был обнаружен военной комендатурой, но уже 10 сентября самовольно оставил часть. 10 октября его снова обнаружила комендатура, 18 октября он снова самовольно ушел, а 15 ноября был задержан.

– 29 декабря 2023 года Коренков вновь не явился на службу. 19 января 2024 года был обнаружен сотрудниками военной комендатуры по месту жительства, – говорится в сообщении суда.

Суд принял решение о частичном присоединении неотбытой части наказания к уже назначенному Коренкову. В результате, он был отправлен в колонию общего режима на 8 лет и 6 месяцев, а также лишён права управления транспортными средствами на 1 год и 20 дней.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее редакция сообщала о том, что на 5 лет осудили уклониста от военной службы в Новосибирске.

Источник фото: Freepik / Автор — Racool_studio

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : суд Покинул место службы военный


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