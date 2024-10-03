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ЧП со стрельбой на улице Титова в Новосибирске попало на видео

  • 03/10/2024, 13:00
Автор: Артем Рязанов
Перестрелка произошла на улице Титова в Новосибирске
Полиция проводит проверку. 

В ночь на 3 октября жильцов дома №276 на улице Титова в Новосибирске разбудили звуки стрельбы во дворе. О происшествии они рассказали в социальных сетях.

– Подъехала группа молодых людей на кроссовере Subaru Forester и сразу открыла стрельбу по неизвестным, – пояснил подписчик Телеграм-канала » АСТ-54″.

Бдительные новосибирцы сняли ЧП на видео. На записи видно, как кроссовер подъезжает к дому,  из него выходят несколько человек в черной одежде. Один из них сразу же начинает стрелять в сторону. Прячась за машиной, происходящее снимает на телефон другой молодой человек.

Спустя несколько минут парни запрыгнули в автомобиль и уехали. Следом побежал еще один человек, но, видимо, передумал и рванул в другую сторону.

Что послужило причиной стрельбы и есть ли пострадавшие – неизвестно.

Как заявили в ГУ МВД, сообщений о происшествии в отделы полиции города Новосибирска не поступало.

— В настоящий момент информация, размещённая в сети, зарегистрирована в отделе полиции №7 «Ленинский», организовано проведение проверки, —пояснили в пресс-службе регионального ведомства.

Новосибирцы по-разному прокомментировали ситуацию.

– Ждем видео от корреспондента с места событий, который снимал на телефон.

– Как скучно я живу.

– Город гангстеров.

Ранее редакция сообщала о том, что инспекторы ДПС задержали водителя-нарушителя под Новосибирском.

Источник фото/видео: АСТ-54

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : Титова стрельба


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