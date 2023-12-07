Предприятия-банкроты заплатили 1,8 млрд рублей в бюджет Новосибирской области

В ходе проведения процедур банкротства в бюджет в 2023 году поступили 1,8 млрд рублей, что в 4,5 раза больше, чем лет 10 назад, сообщил на Новосибирском налоговом форуме руководитель УФНС России по Новосибирской области Геннадий Морозов.

— Кто давно знаком с этим инструментом, тот знает, что еще 10 лет назад при урегулировании долга через процедуру банкротства в бюджет не поступало ничего. Это был инструмент для недобросовестных плательщиков, который позволял им уходить от взыскания задолженности, — говорит Геннадий Морозов. — Сегодня это цивилизованный инструмент, который позволяет решать как проблемы бизнеса, так и бюджета путем законного банкротства.

По его словам, такой результат было достигнут новосибирскими налоговиками благодаря внедрению проектного подхода и использованию эффективных инструментов урегулирования проблемного долга.

— В процедурах банкротства сегодня наша главная цель — сохранить действующий бизнес. Для этого ФНС РФ запущена площадка реструктуризации задолженности, которая помогает бизнесу выбрать оптимальный вариант восстановления платежеспособности и выхода из кризиса, — пояснил Геннадий Морозов. — Мы активно внедряем мировые соглашения, в 2023 году заключили 22 соглашения. Через данную процедуру бизнес погасил более 1 млрд долгов — на 17% больше, чем в 2022 году.

Он также предупредил, что сейчас налоговая выходит из моратория и возобновляет работу по взысканию задолженности. В 2023 году от мер принудительного взыскания в бюджет в регионе уже поступили более 4 млрд рублей. Кроме того, глава УФНС по Новосибирской области отметил, что в области наблюдается уменьшение задолженности по имущественным налогам физлиц: на 1,5 млрд или на 53%. В планах управления к концу 2023 года — выйти на уровень собираемости налогов с физлиц 95%.

Ранее редакция рассказывала о том, что налоговая оспаривает сделки «Экологии-Новосибирск» на сумму более 1,8 млрд рублей.