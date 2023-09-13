Довыборы на округах депутатов Бойко* и Пироговой пройдут в декабре

Довыборы на участках депутатов Хельги Пироговой и Сергея Бойко* (в апреле 2023 года включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) пройдут 17 декабря. Такое решение вынесено на заседание сентябрьской сессии горсовета Новосибирска в эту среду, 13 сентября.

Стоит отметить, что на сессии присутствовала Светлана Каверзина. Она была категорически против месяца проведение довыборов.

— Мы столько всего принимаем в этот сложный месяц. Перед Новым годом люди пытаются закрыть все проблемы этого года, им не будет никакого дела до выборов, — отметила Каверзина.

Она предложила сделать довыборы в конце января.

— Мы можем с вами много времени на эту тему философствовать, но комиссия предлагает такое решение. Я тоже могу сказать: Почему январь? В январе холодно и все сидят дома, — подчеркнул Игорь Атякшев, председатель комиссии.

Однако Каверзина вспомнила о слухе, ходившем в народе.

—Ходят слухи, что эти места уже выкуплены. И мы этой датой только будет подтверждать такой слух. Нужно ли нам это? Я предлагаю коллегам еще раз подумать, — сказала Каверзина.

Таким заявление возмутился Антон Тыртышный, заместитель председателя Совета депутатов.

—Учитывая накал борьбы ваши замечание не корректны и не соответствуют действительности. Предъявите свои доказательства или возьмите свои слова обратно, — рассказал Тыртышный.

Затем депутаты единогласно проголосовали за довыборы в декабре.

Напомним, на июньской сессии городского совета обсуждался вопрос о лишении депутатских полномочий членов коалиции «Новосибирск 2020» Хельги Пироговой и Сергей Бойко*. Поводом для этого, стали не предоставленные ими сведения о доходах и результаты почерковедческой экспертизы отчетных документов депутатов. Решение было принято большинством голосов. Срок их полномочий закончился 4 июля 2023 года.

4 июля Бойко* и Пирогова подали исковые заявления о признании незаконным решения о досрочном прекращении их полномочий.

Позже в телеграм-канале коалиции по итогам заседания комиссии горсовета по местному самоуправлению была размещена информация о том, что исполнять депутатские обязанности на округах депутатов от коалиции «Новосибирск 2020» Сергея Бойко* и Хельги Пироговой будут их коллеги с соседних округов до проведения довыборов на этих территориях. Так округ Сергея Бойко* в Центральном районе временно отходит в «юрисдикцию» председателя комиссии по муниципальной собственности единоросса Сергея Бондаренко. Округ Хельги Пироговой передаётся председателю комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству, коммунисту Андрею Любавскому.

*В апреле 2023 года включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.