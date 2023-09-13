Ракету с юбилейной символикой Новосибирска запустят в космос

15 сентября с космодрома Байконур состоится запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а». Она выведет на орбиту отечественный пилотируемый корабль «Союз МС-24». В честь 130-летия Новосибирска ракета будет украшена юбилейной символикой «Новосибирск — Город трудовой доблести».

Ракета была транспортирована на стартовый комплекс 31-й площадки космодрома. После установки в вертикальное положение специалисты предприятий госкорпорации «Роскосмос» продолжили ее подготовку к пуску.

— Мы благодарим «Роскосмос» за взаимодействие и плодотворное сотрудничество. С нетерпением ждем старта! — написал в своем Телеграм-канале мэр города Новосибирска Анатолий Локоть.

Анатолий Локоть подчеркнул, что Новосибирск многое сделал для освоения космического пространства: научные организации и промышленные предприятия вносят весомый вклад в реализацию российской космической программы. В марте наша землячка, первый новосибирский космонавт Анна Кикина вернулась с орбиты, успешно завершив миссию на МКС.

В конце лета в здание-памятник им. Ю. В. Кондратюка на этапе его реконструкции поместили спускаемый аппарат «Зенит-2» класса «Восток», который работал в 1961 году. Такое решение было принято в связи с крупными габаритами модуля. Он выполнял функции военного фоторазведчика, объектив фотоаппарата позволял делать снимки различных территорий, которые были уникальными для того времени. В 2021 году аппарат был передан музею Новосибирска и находился на хранении в СибНИА им. С. А. Чаплыгина.

По данным Роскосмоса, пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» планируется 15 сентября в 18:44:35 по московскому времени. В экипаж корабля «Союз МС-24» входят участники 70-й и 71-й длительных экспедиций на МКС — космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Николай Чуб, астронавт NASA Лорал О’Хара.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские медвежата Белка и Стрелка теперь под кураторством Роскосмоса.