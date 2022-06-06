Dow Jones перестал поставлять данные о введенных санкциях российским банкам, а OpenSea, блокирует и удаляет учётные записи российских пользователей

Сервис Dow Jones, крупнейший агрегатор данных о введенных санкциях, перестал поставлять эти данные российским банкам, сообщает РБК.

По данным издания, разрыв контрактов между западными поставщиками данных и российскими банками приводит к тому, что последние испытывают проблемы с получением комплаенс-информации о своих клиентах. Источники РБК в двух банках подтвердили, что Risk & Compliance от Dow Jones, один из таких крупнейших сервисов, направил кредитным организациям уведомления о прекращении сотрудничества.

Источник из российского банка из топ-50 рассказал изданию, что компания расторгла с ними контракт с 31 мая, уведомив об этом за неделю.

— Эти списки — это не просто какой-то перечень, это внедрено в банковские системы, как правило, это не одна система, это дорогостоящие вещи и трудозатратные. И, по сути, все было построено под списки Dow Jones, платежи проходили через их список, — заявил собеседник РБК.

По его словам, все крупные кредитные организации России работали с Dow Jones. Другой источник в системно значимом банке заявил, что с его организацией разорвали соглашение 1 июня. Помимо Dow Jones крупными поставщиками комплаенс-информации является Refinitiv (сервис World-Check) и LexisNexis (сервис WorldCompliance), рассказал руководитель практики санкционного права и комплаенса коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Гландин. Первая предупредила об уходе с российского рынка еще 16 марта, вторая подобных заявлений не делала, но осудила спецоперацию.

— Принцип этих баз данных очень прост — они, как пылесосы, собирают по открытым источникам информацию. В первую очередь это санкционные списки, это информация о возбужденных уголовных делах, списки от регуляторов, списки террористов, — уточнил Гландин.

На основе этой информации комплаенс-подразделения банков принимают решения — открывать счет потенциальному клиенту или не открывать, закрывать ли его при попадании клиента в те или иные списки.

— Если банки лишатся возможности оперативно проверять клиентов с помощью баз данных, они рискуют сами попасть под санкции, в том числе вторичные, если нарушат те или иные ограничения, — добавил Гландин, уточнив, что более значимым риском являются штрафы.

По его мнению, комплаенс позволяет малой ценой застраховать банк от больших рисков. Потеря возможности получать данные от западных провайдеров санкционных списков увеличивает риски для банков, согласился партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин.

Платформа OpenSea, предназначенная для торговли токенами NFT, начала блокировать и удалять учётные записи российских пользователей. По данным Bits.media, ранее пользователи уже жаловались на блокировки, но получали от OpenSea сообщения со ссылкой на технические причины проблем с доступом. Тем не менее уже к середине апреля началась полная блокировка учётных записей.

По имеющимся данным, подключённые по API к платформе OpenSea электронные кошельки не открываются, а заблокированные пользователи получают уведомление о том, что их учётная запись «противоречит условиям предоставления услуг», предметы из коллекций удалены из списка и другие пользователи не смогут получить к ним доступ.

Техподдержка немногословно ссылается на те же «Условия», хотя ссылки на конкретные нарушенные пункты не приводятся. Более того, новые пользователи из России не могли пройти даже процесс верификации при попытке создать новую учётную запись. Сообщается, что аналогичные меры предприняты в марте против граждан Ирана, причём администрация маркетплейса подтвердила, что блокирует пользователей с территорий из санкционного списка США.

Пока сообщается об отдельных случаях, действительные масштабы проблемы ещё неизвестны. Не исключено, что санкции платформы будут носить тотальный характер.