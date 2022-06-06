Появилась информация о задержании строительного чиновника

Несколько новосибирских СМИ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщают о задержании руководителя Управления капитального строительства Новосибирской области Юрия Бутримова и прошедших у него обысках.
— В квартире Бутримова был проведен обыск, позже чиновник был допрошен сотрудниками следственного комитета, — в частности, сообщает интернет-издание «Прецедент». — После допроса Бутримова отпустили. В приемной ГКУ НСО «Управление капитального строительства» не стали комментировать эту информацию.
Официально в правоохранительных органах эту информацию также не комментируют.
В правительстве Новосибирской области заявляют, что Управление капитального строительства региона работает в штатном режиме.
— Как сообщили в Министерстве строительства региона, публикации средств массовой информации о задержании руководителя государственного казенного учреждения Новосибирской области «Управление капитального строительства» не соответствуют действительности, — сообщается в телеграм-канале правительства. — Директор учреждения Юрий Бутримов в установленном порядке был вызван на допрос в Следственный комитет в рамках проводимого расследования. В данный момент он находится на рабочем месте и в полном объеме исполняет свои обязанности.
Примечательно, что предшественник Бутримова в должности — Владимир Мурзин — в апреле прошлого года был арестован по подозрению в превышении должностных полномочий.
Двумя годами раннее в МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» (МУП «УЗСПТС») и департаменте транспорта мэрии Новосибирска сотрудники правоохранительных органов провели следственные мероприятия. Был изъят ряд документов у структур мэрии в рамках расследования дела о возможном «служебном подлоге». Опрошенные изданием эксперты сообщали, что это связано с принятием жилых домов с необустроенными тротуарами. В мэрии ситуацию комментировали как спор нескольких хозяйствующих субъектов.
Со своей стороны, и областные дорожники не оставались вне зоны внимания следственных органов. Напомним, что в настоящее время бывший замминистра транспорта области Сергей Ставицкий и бывший руководитель Территориального управления автодорог проходят подозреваемыми по делу о коррупции. В феврале и марте суд изменил им меру пресечения, выпустив из-под домашнего ареста, но оставив ряд ограничений в действиях.
Ранее редакция сообщала, что новосибирцы попались на поддельных медицинских справках для мигрантов.
Фото pixabay — Geisteskerker
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