Землю под пескобазами зарезервируют под муниципальные нужды в Новосибирске

Мэрия Новосибирска была вынуждена продлить договоры аренды с компаниями, которые занимаются добычей и складированием песка в черте Новосибирска. Об этом вице-мэр, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова сообщила на пресс-конференции.

— Мы приняли решение и 4 апреля от Горзеленхоза будем подавать на земельную комиссию предложение о резервировании участков, которые занимают пескобазы, под муниципальные нужды. Как только будет принято решение на комиссии, земельщики должны будут расторгнуть договоры с арендаторами, — заявила Терешкова.

Она не исключила, что арендаторы пойдут в суды, но уверена, что это не скажется на реализации проекта по продлению Михайловской набережной до Заельцовского парка.

— Нам нужно время на разработку концепции, дизайн-проекта, их обсуждение и согласование. Думаю, что пока эта работа будет проводиться, закончатся все суды, и пескобазы не станут помехой для реализации проекта, — подчеркнула вице-мэр.

— Для нужд дорожного и строительного комплекса Новосибирска из речных карьеров добываются и перевозятся, по нашим данным, от 1 до 1,2 млн тонн песка в год, и эта потребность увеличивается, так как растут объемы выполняемых работ, — говорил Каракоцкий.

Напомним, на заседании в рамках Сибирского транспортного форума летом 2023 года директор Ассоциации судовладельцев Западной Сибири Александр Каракоцкий сообщал, что перевалка песка в пределах города осуществляется на трех площадках: 50% приходятся на пескобазу, расположенную на Чернышевском спуске, 20-25% — в Красном яру и 15-20% — на Зеленом мысе.

Глава Минтранса Новосибирской области Анатолий Костылевский тогда предложил компаниям-арендаторам перенести пескобазы в порт Ташара, где можно восстановить железнодорожную ветку.

Как сегодня рассказал корреспонденту Infopro54 Александр Каракоцкий, у этого вопроса есть юридическая и хозяйственно-экономическая составляющая. С юридической точки зрения в договорах, подписанных арендаторами пескобаз, есть пункт, предусматривающий пролонгацию, если хозяйствующие субъекты выполняли все взятые на себя обязательства.

— По моей информации, все арендаторы добросовестно вносили арендную плату, и у мэрии нет юридического основания не продлевать договоры, — отметил Каракоцкий.

При этом он признал, что не только муниципалитет и общественность, но и арендаторы понимают необходимость переноса пескобаз и обустройства набережной города.

— Никто против этого не возражает, но, чтобы прекратить деятельность пескобаз в существующих локациях, необходимо определить место для их переезда. В противном случае есть риск остановки дорожного и прочего строительства объектов города, для которых поставляется инертный материал, также возникнут проблемы с содержанием дорог, — поясняет собеседник Infopro54. — Никаких альтернатив арендаторам пока не предложено, плюс нет даже наметок на проектирование набережной, так что говорить о переезде преждевременно.

Александр Каракоцкий подтвердил, что одним из вариантов переноса пескобаз может стать порт Ташара, но для этого нужно понимать механизмы финансирования развития портовой инфраструктуры, которые позволят работать с инертными материалами.

— В начале 2024 года на федеральном уровне было принято решение о формировании фонда развития судоходства Сибири и Дальнего Востока с капитализацией 100 млрд рублей. Пока непонятны критерии, по которым будут выделяться средства на проекты из этого фонда. Как только они появятся, надеемся, что и город и область, поднимут вопрос о привлечении финансирования на развитие портовой инфраструктуры в Ташаре, — подчеркнул эксперт.

Напомним, в сентябре 2021 года более тысячи жителей территории микрорайона Прибрежный Железнодорожного района Центрального округа Новосибирска (Владимировский и Чернышевский спуски) подписали обращения к руководству муниципалитета, где требуют перенести в другое место или убрать три пескобазы: две частные и пескобазу муниципального «ДЭУ-1», расположенные чуть более чем в сотне метров от жилых домов. Взамен новосибирцы хотят видеть благоустроенный участок набережной Оби. Об этом на своей странице в соцсети сообщил депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов (независимый), избирательный округ которого приходится на данную территорию и к которому с соответствующим ходатайством обратились жители микрорайона.

В марте 2023 года Анна Терешкова сообщила, что до марта 2024-го должен решиться вопрос с переездом городской и нескольких частных пескобаз, расположенных на берегу Оби, в другое место. Она поясняла, что текущее расположение пескобаз мешает разработке концепции дизайн-проекта территории от Димитровского моста до Заельцовского парка.

— Считаю, что перенос пескобазы — это необходимость для развития города. Как бы нам не нравилось, что на данной территории находятся какие-то оставшиеся арендаторы, но, чтобы проект развивался, придется принимать политические решения о переносе каких-то объектов, — говорила Терешкова.

Ранее редакция сообщала, что содействовать мэрии в переезде пескобазы были готовы местные компании-застройщики, имеющие свои виды на данную территорию и свое видение ее дальнейшего развития. Как поясняла Терешкова, компании были готовы вложить свою будущую прибыль в развитие, в том числе и набережной. Оформлением прибрежной зоны, в частности, планировала заняться компания, которая застраивает Чернышевский спуск.