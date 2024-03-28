Потепление до +18 будет в апреле в Новосибирской области

В Новосибирской области ожидается теплая погода. Температура воздуха может достичь +18 градусов.

Эти данные опубликованы в «Прогнозе возможного возникновения и развития чрезвычайных ситуаций» на сайте МЧС по региону.

Как сообщается, в первой декаде апреля средняя температура воздуха будет выше нормы на 1-3 градуса. Ночью температура будет колебаться от +3 до -7 градусов, а днем – от +2 до +8 градусов. В некоторых местах температура может достигать +18 градусов.

Кроме того, синоптики прогнозируют большое количество осадков и сильный ветер. С 11 по 21 апреля температура будет немного выше нормы. Ночью возможны заморозки до -12 градусов, а днем будет теплее – до +5…+17 градусов.

Количество осадков ожидается около нормы.

Ранее редакция сообщала о том, что потепление ожидает жителей Новосибирска в предстоящие выходные.