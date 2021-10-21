Дожди и порывистый ветер придут в Новосибирск на ближайшие несколько дней

С 22 по 24 октября в Новосибирске ожидается порывистый ветер до 18 м/с, местами небольшой дождь.

22 октября температура ночью +4..+6°С, днем +8..+10°С, похолодание; ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь.

23 октября станет холоднее: температура ночью опустится до 0..+2°С, днем столбик термометра прогреется до +6..+8°С, ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь.

24 октября ночью будет +3..+5°С, днем +11..+13°С, ветер юго-западный 8-13 м/с. Местами порывы до 18 м/с. Небольшой дождь.

Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска напоминают, что при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефонам: 051, 218-68-88, 227-44-44.