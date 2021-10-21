Рынок вторсырья готовится к расширению ответственности производителей

Насколько готовы к стопроцентному запуску закона о расширенной ответственности производителей предприятия Новосибирской области, переработчики вторсырья и органы власти? Эту ситуацию обсудили участники круглого стола «Вторичное использование сырья. Переработка мусора», организованного бизнес-порталом Infopro54.

Судя по комментариям, интерес к сбору и переработке вторсырья в 2021 году у регионального бизнеса резко вырос. На некоторых сегментах уже наблюдается довольно жесткая конкуренция за вторресурсы. Части игроков не хватает действующих мощностей, и они готовы выходить на новые площадки, увеличивать объемы переработки, расширять ассортимент. Продукция из вторсырья также находит своего покупателя, а некоторую — уже «отрывают с руками», особенно в сезон. В то же время на рынке остаются незанятые сегменты, которые при наличии эффективных технологий могут быть привлекательными для бизнеса.

Более подробно об этом — в репортаже с круглого стола, который будет опубликован на портале Infopro54 на следующей неделе.