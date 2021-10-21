В номинальном выражении экономика региона восстановила потери 2020 года

Сегодня на внеочередном заседании правительства Новосибирской области министр финансов Виталий Голубенко представил проект бюджет на 2022-й, а также плановый период 2023-2024 годов.

— В 2021 году имело место быть снижение налоговых поступлений в бюджет, но наблюдаемое сегодня оживление мировой экономики дает позитивные тенденции, динамика собственных доходов обнадеживает. В номинальном выражении экономика региона восстановила потери, которые понесла в 2020 году. По нашим прогнозам, в 2021 году мы получим 11,7 млрд рублей дополнительных доходов, — констатировал министр. — Основополагающими принципами, принятыми для формирования бюджета на 2022 год, являются обеспечение условий соглашений с федеральными органами власти, укрепление социальных гарантий, подготовка к Молодежному чемпионату мира по хоккею, защита капвложений по начатым объектам и ускорение инвестиционного развития за счет инфраструктурных кредитов.

По оценке Минфина, собственные доходы бюджета в следующем году вырастут на 12,5 млрд рублей, причем 9,3 млрд даст изменение макроэкономических показателей прогноза социально-экономического развития региона, с учетом прогноза по РФ. 2,2 млрд — изменение в конъюнктурных отраслях экономики. Так, за счет увеличения объема добычи полезных ископаемых область планирует получить дополнительно около 300 млн рублей, роста маржинальности банковского сектора — 877,5 млн рублей, увеличения налоговой отдачи от организаций авиаперевозчиков — почти 392 млн рублей. Производители алкоголя, по словам Виталия Голубенко, серьезного изменения показателей не ожидают. Кроме того, за счет роста налоговой отдачи секторов экономики, получивших господдержку, в бюджет дополнительно должны поступить 649 млн рублей. 1,9 млрд Минфин рассчитывает мобилизовать за счет взыскания недоимки по налогу на прибыль, НДФЛ, УСН и НИО.

В общей сложности собственные доходы бюджета региона на 2022 год запланированы в сумме 169,8 млрд рублей. На 8% больше, чем в 2021 году.

Если говорить о безвозмездных поступлениях из федерального бюджета, то пока область рассчитывает получить 46,9 млрд рублей (в 2021 году — 69,7 млрд). Из них 1,6 млрд — на строительство ледовой арены.

На приоритетные расходы из бюджета в 2022 году планируется направить 149,6 млрд рублей (+7,7% к 2021 году). Из них 54 млрд будут направлены на дотации, субсидии и субвенции местным бюджетам зарплатосодержащего характера (+11,3%), 30,6 млрд — на обеспечение деятельности учреждений и содержание органов власти (+10%), 24,4 млрд — на меры соцподдержки (+3,1%), 17,8 млрд — на дорожный фонд и транспортное обслуживание населения (+5%), около 15 млрд — на взносы в ФОМС за неработающее население (+5,2%), 1,7 млрд — на поддержку АПК (+0,1%).

В целом доходы областного бюджета на 2022 год запланированы в сумме 216,7 млрд рублей, расходы — 224,9 млрд, дефицит — 8,1 млрд рублей (в том числе 3,6 млрд на инфраструктурные проекты). Доходы консолидированного бюджета запланированы в сумме 257,9 млрд рублей, расходы — 266 млрд, а дефицит — 8,1 млрд рублей.

Проект бюджета на 2022-й, а также плановый период 2023 и 2024 годы передан на рассмотрение регионального парламента.