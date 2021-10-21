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В номинальном выражении экономика региона восстановила потери 2020 года

  • 21/10/2021, 18:52
Автор:
Новости Новосибирска
Правительство области направило в региональный парламент бюджет на 2022 год. По расчету Минфина, собственные доходы бюджета вырастут на 12,5 млрд рублей.

Сегодня на внеочередном заседании правительства Новосибирской области министр финансов Виталий Голубенко представил проект бюджет на 2022-й, а также плановый период 2023-2024 годов.

— В 2021 году имело место быть снижение налоговых поступлений в бюджет, но наблюдаемое сегодня оживление мировой экономики дает позитивные тенденции, динамика собственных доходов обнадеживает. В номинальном выражении экономика региона восстановила потери, которые понесла в 2020 году. По нашим прогнозам, в 2021 году мы получим 11,7 млрд рублей дополнительных доходов, —  констатировал министр. — Основополагающими принципами, принятыми для формирования бюджета на 2022 год, являются обеспечение условий соглашений с федеральными органами власти, укрепление социальных гарантий, подготовка к Молодежному чемпионату мира по хоккею, защита капвложений по начатым объектам и ускорение инвестиционного развития за счет инфраструктурных кредитов.

По оценке Минфина, собственные доходы бюджета в следующем году вырастут на 12,5 млрд рублей, причем 9,3 млрд даст изменение макроэкономических показателей прогноза социально-экономического развития региона, с учетом прогноза по РФ. 2,2 млрд — изменение в конъюнктурных отраслях экономики. Так, за счет увеличения объема добычи полезных ископаемых область планирует получить дополнительно около 300 млн рублей, роста маржинальности банковского сектора — 877,5 млн рублей, увеличения налоговой отдачи от организаций авиаперевозчиков — почти 392 млн рублей. Производители алкоголя, по словам Виталия Голубенко, серьезного изменения показателей не ожидают. Кроме того, за счет роста налоговой отдачи секторов экономики, получивших господдержку, в бюджет дополнительно должны поступить 649 млн рублей. 1,9 млрд Минфин рассчитывает мобилизовать за счет взыскания недоимки по налогу на прибыль, НДФЛ, УСН и НИО.

В общей сложности собственные доходы бюджета региона на 2022 год запланированы в сумме 169,8 млрд рублей. На 8% больше, чем в 2021 году.

Если говорить о безвозмездных поступлениях из федерального бюджета, то пока область рассчитывает получить 46,9 млрд рублей (в 2021 году — 69,7 млрд). Из них 1,6 млрд — на строительство ледовой арены.

На приоритетные расходы из бюджета в 2022 году планируется направить 149,6 млрд рублей (+7,7% к 2021 году). Из них 54 млрд будут направлены на дотации, субсидии и субвенции местным бюджетам зарплатосодержащего характера (+11,3%), 30,6 млрд — на обеспечение деятельности учреждений и содержание органов власти (+10%), 24,4 млрд — на меры соцподдержки (+3,1%), 17,8 млрд — на дорожный фонд и транспортное обслуживание населения (+5%), около 15 млрд — на взносы в ФОМС за неработающее население (+5,2%), 1,7 млрд — на поддержку АПК (+0,1%).

В целом доходы областного бюджета на 2022 год запланированы в сумме 216,7 млрд рублей, расходы — 224,9 млрд, дефицит — 8,1 млрд рублей (в том числе 3,6 млрд на инфраструктурные проекты). Доходы консолидированного бюджета запланированы в сумме 257,9 млрд рублей, расходы — 266 млрд, а дефицит — 8,1 млрд рублей.

Проект бюджета на 2022-й, а также плановый период 2023 и 2024 годы передан на рассмотрение регионального парламента.

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Рубрики : Экономика Власть

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : Экономика доходы бюджет


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