Дожди накроют Новосибирск в начале недели

После жарких выходных в Новосибирске температура начнет снижаться. На следующей неделе возможны дожди.
По данным «Яндекс.Погоды», начало недели будет дождливым. Во вторник температура поднимется до +25 градусов. Начало мая обещает быть теплым, но к концу недели может похолодать до +13 градусов.
На неделе жара начнет спадать. К 30 апреля, по данным Gismeteo, температура может опуститься до +9 градусов.
Гидрометцентр России прогнозирует, что на следующей неделе днем температура будет колебаться от +12 до +23 градусов. Ночами же она будет держаться в пределах от +4 до +12 градусов.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске досрочно включили городские фонтаны. Обычно это происходит 1 мая.
Источник фото: Infopro54, автор- Татьяна Краснова
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