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Сумма ущерба по делу о новосибирском аквапарке увеличилась в 15 раз

  • 27/04/2025, 17:30
Автор: Артем Рязанов
Сумма ущерба по делу о новосибирском аквапарке увеличилась в 15 раз
На данный момент он оценивается в 3 миллиарда рублей

Сумма вероятного ущерба по делу замглавы Агентства по страхованию вкладов Александра Попелюха выросла в 15 раз — с 200 млн до 3 млрд рублей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на два источника.

Следствие считает, что прибыль новосибирского аквапарка «Аквамир» была незаконно присвоена. Деньги должны были пойти на погашение долгов обанкротившегося Межтопэнергобанка, но их похитили. Правоохранители получили доступ к переписке, в которой обсуждалась преступная схема.

Детали преступления вскрылись после ареста новосибирского предпринимателя Евгения Богорада.

Богорад управлял аквапарком. В середине 2010-х годов уже был фигурантом другого уголовного дела о хищениях. Долгое время скрывался в Израиле и Соединенных Штатах.

9 октября 2024 года был задержан топ-менеджер госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) Александр Попелюх. Его арестовали по ходатайству следственного управления ФСБ. Попелюха обвиняют в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Как сообщал федеральный «Коммерсант», по версии следствия ФСБ, господин Попелюх (ранее зампрокурора Новосибирской области), причастен к хищению около 200 млн руб., полученных от эксплуатации аквапарка, но так и не поступивших в конкурсную массу.

Аквапарк «Аквамир» был построен в Новосибирске в 2016 году. Его площадь составляет 35 тыс. кв. м. Инвестиции в проект превысили 4,5 млрд руб. В сентябре 2020 года застройщик аквапарка ООО «ВДТ Строй» (входит в ГК «Кварсис») по заявлению «Межтопэнергобанка», был признан банкротом. Долг компании по кредитному договору составил 2,18 млрд рублей. В апреле 2022 года имущество аквапарка «Аквамир» выставили на торги со стартовой ценой 2,1 миллиарда рублей. В лот входили здание развлекательного центра, земельное владение, недостроенная гостиница, оборудование для общепита, права на товарные знаки. Торги тогда не состоялись из-за отсутствия заявок. В марте 2023 года торги вновь провалились.

В июне 2023 года арбитражный суд Новосибирской области прекратил производство по делу о банкротстве ООО «Аквапарк Аквамир». Арбитражный суд Новосибирской области прекратил производство по делу о банкротстве ООО «Аквапарк Аквамир».

В октябре 2024 года права на аквапарк Новосибирска перешли компании, связанной с Александром Манцуровым.

Ранее редакция сообщала о том, что владелец аквапарка погасил многомиллионый долг перед налоговой в Новосибирске. В прошлом году компания анонсировала планы рассчитаться со всеми кредиторами «Аквамира».

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области.

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Россия

Теги : суд Аквапарк


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