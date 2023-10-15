Вышел новый тизер игры «Смута» от новосибирских разработчиков

Новый тизер компьютерной игры «Смута» опубликовала новосибирская студия Cyberia Nova. Видео опубликовано на Телеграм-канале студии. В комментариях под постом обратили внимание на сомнительное качество видео. Так например, один из предметов летает над поверхностью, есть проблемы с освещение объектов и тенями, нарисованный палец персонажа проходит мимо курса пистолета.

— Есть, что исправлять, — кратко подвел итог один из комментаторов.

Напомним, что грант на «Смуту» выделил Институт развития интернета (ИРИ), созданный по инициативе администрации президента России. На разработку «Смуты» было выделено около 490 млн рублей, а сама игра должна выйти в начале 2024-го.

По сюжету в начале 17 века русский князь Юрий Милославский вместе с Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым начинает войну против польских интервентов.

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