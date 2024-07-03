Почти 80 жителей Новосибирской области оказались в больнице из-за жары

С 1-го по 28-е июня 2024 года в больницы Новосибирской области попали 77 человек — все они получили тепловой и солнечный удар. Такую статистику озвучил Минздрав в разговоре с журналистом Сибкрай.ru.

В ведомстве отметили, что за все лето 2023 года с с аналогичными симптомами медики зарегистрировали 108 граждан.

Напомним, последняя неделя июня стала настоящим испытанием для жителей Новосибирской области — регион накрыла аномальная жара. Температурный рекорд был зафиксирован в Искитиме — столбик термометра в городе показывал +34,6 градуса.

С наступлением июля на смену палящему солнцу и аномальной жаре в Новосибирскую область пришли дожди. По прогнозам синоптиков, дневные температуры воздуха на текущей неделе составят от +24 до +26 градусов, ночные — от +16 до +19 градусов.

Ранее редакция сообщала о том, что стало известно, какая погода ожидается в первой декаде июля в Новосибирской области.