Более 3 тысяч домов остались без горячей воды в Новосибирске

На данный момент в Новосибирске горячая вода отключена у 3 158 домов.
Как рассказал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев на оперативном совещании в правительстве, только холодная вода течет из кранов в Ленинском, Кировском, Дзержинском, Октябрьском и Советском районах.
— В 2301 доме нет горячей воды из-за гидравлических испытаний. В 826 доме устраняют дефекты, возникшие после испытаний, — отметил Кудрявцев.
С 16 по 29 июля СГК проводит очередной этап гидравлических испытаний на теплосетях ТЭЦ-5.
Адреса отключений можно найти на официальном сайте СГК.
Напомним, что в Новосибирске будет проведено 13 этапов испытаний теплосетей.
Ранее редакция сообщала о том, что жительницу поселка под Новосибирском отрезали от оплаченной электроэнергии.
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