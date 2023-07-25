Дожди в Новосибирске помогли рекордному урожаю грибов

Недавние проливные дожди привели к обильному росту грибов. Жители Новосибирской области повсеместно отправились на «тихую охоту». Результаты впечатляют – трофеи выкладывают в социальных сетях.

В Болотнинском районе «охотники» возвращаются с полными корзинками и даже багажниками грибов.

В Мошковском районе грибники с радостью указывают места, где можно хорошо поживиться: в районе села Верх-Балта – собрали около 110 литров за два часа поиска, червивых из них всего два литра. Другие жители рассказывают про знаменитые Мошковские околки, где «поспели» белые грибы.

В Искитимском районе тоже полные корзины грибов. Но здесь урожайные места держат в секрете.

Жители региона жалуются лишь на Кудряшовский бор, где с грибами пока напряженка.